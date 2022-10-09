美限對華出口晶片 外交部：反噬自身

毛寧表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國企業惡意封鎖和打壓，這種做法違反國際經貿規則，不僅損害中國企業正當權益，也將影響美國企業的權益。她指出，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。

中國駐美大使館亦批評美國的新措施是科技霸權，企圖利用自身的技術優勢，阻礙和打壓新興市場和發展中國家的發展。

31企列未核實清單 出口程序更多

美方措施包括禁止向中國提供任何地方「使用美國工具製造的」特定半導體晶片，並將31間中國企業、研究機構和團體列入「未經核實清單」（Unverified List）。其中包括晶片大廠長江存儲，華府指其對美國晶片公司構成「直接威脅」。根據規定，美國出口商向清單企業出口貨物前，必須額外調查，亦可能要申請更多許可證。路透報道稱，系列措施可能是90年代以來，美國對華出口技術政策的最大轉變。

大疆華大等列黑名單 美企禁買賣證券

美國國防部在6日也公布的第二批黑名單，將知名無人機製造商大疆創新、深圳華大基因、360科技、中國中建等13家中國企業列入黑名單。這份名單禁止美國公司買賣目標公司公開交易的證券。

台灣經濟部昨日發聲明稱，對全世界來說，台海的穩定和安全才是最好的供應鏈投資，台美有共識要「維護半導體產業合作的韌性」。