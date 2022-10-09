習思想奉為圭臬 研究院遍地開花 官方牽頭設立 定位各具特色

明報記者 王聖辰

官方近年設不同領域習思想研究所

今年1月，隸屬於國家發改委的「習近平經濟思想研究中心」在北京舉行掛牌儀式。在官方看來，習近平經濟思想「必須長期堅持、不斷豐富發展」，故該研究中心將成為習近平經濟思想的重要載體、智庫、平台和陣地。4月，該機構月刊《習近平經濟思想研究》創刊號發布，官方稱，該刊將致力於引導社會各界「用習近平經濟思想指導實際工作的思想自覺、政治自覺和行動自覺」。

習近平經濟思想研究中心於去年7月獲中共中央批准成立。當時官方就表示，習近平經濟思想是新時代經濟的「根本遵循和科學指南」，該中心「意義重大」、「使命光榮」。機構現任理事長由國家發改委主任何立峰兼任，何立峰被外界普遍視為習近平在政治上的重要「親信」。

不止國家發改委，其他政府或官方部門近年亦先後成立了不同領域的習思想研究中心。2016年5月，「習主席戰略思想研究中心」在國防大學揭牌成立；2020年7月，外交部在旗下中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」；2021年6月，中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」；2021年7月，生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。至此，「戰略、外交、法治、生態文明、經濟」這5個習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，相應均有了官方設立的研究平台。

大學紛設研究所 有升至「學院級」

梳理公開報道發現，內地近年先後已有數十間習近平思想研究中心或研究院成立。這些機構幾乎全部由官方牽頭成立，其中18家是由中央批准的省部級機構下轄機構。除先前提到的5間思想研究中心，亦包括由教育部、中央黨校、中央團校、地方政府、北京大學、清華大學、中國人民大學、南開大學、天津大學、新疆大學、內蒙古大學、青海師範大學、廣西師范大學、中國社會科學院等經營的研究機構。這些習思想研究機構主要分佈在北京、天津、上海、山東、安徽、江浙、廣東、福建、四川、貴州、海南等地，其中一些大專院校更下設多間研究中心，亦有高校將相關研究中心的行政地位提升至「學院」級別。

北京大學早在2018年，成立了「習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」，是屬內地第一批以習思想主題成立的研究機構。其後，北大又於2021年11月，再成立4個以「習近平思想」命名的研究中心，涉及經濟、法治、外交、生態文明等分支領域。北大官方稱，設立多間研究機構是「進一步學習貫徹習思想的重要舉措」。

中國人民大學對成立習思想研究機構同樣積極，該校不但是2017年中共十九大後第一個成立習思想研究機構的高校，今年3月更啟動 「習近平新時代中國特色社會主義思想研究工程」，8月，該校下轄農業與農村發展學院再就習近平關於「三農」的論述成立研究中心，成為內地首間研究習近平「三農」思想論述的研究機構。歷史上，北大和人大兩校就曾分別為前中共領導人毛澤東、鄧小平，設立專門的思想理論研究機構。

有要師生用習思想「武裝頭腦」

有要變「當代中國馬克思主義」

匯總各研究機構官方介紹和官媒報道發現，不同的習思想研究機構，研究定位可謂各具特色。例如：教育部下轄研究機構指出，要讓教師與學生自願用習思想來「武裝頭腦」；中央黨校和北大的研究機構稱，要將習思想變成「當代中國馬克思主義」，令有關研究宣傳「幹在實處、走在前列」；清華大學的研究機構則表態，要「承擔起這一偉大思想及研究的國際化的任務」；國防大學的研究機構表示，要致力於「為部隊提供理論服務」；社科院的研究機構要為習思想的國際傳播「創新對外話語表達方式」，並「開展理論外交和學術外宣」；北上廣地方政府設立的研究機構，則將定位放在大眾宣傳上，並分別指出要讓習思想在「京華大地」往「深、實、心」裏走、指導上海改革發展最新實踐、以及在「南粵大地落地生根」。

（中共二十大 倒數7天）