新疆安排滯留旅客「原地就業」 防疫不力3官員免職

國家衛健委昨（8日）通報數據，此前一天內地報告1748宗本土新冠病例，包括新增447宗確診（包括167宗無症狀感染轉為確診）和1301宗無症狀感染。內蒙古以637宗佔最多；新疆多348宗；上海和湖北新增病例多數涉新疆或西藏輸入。

在新疆，本輪疫情持續2個月仍未「清零」。官方指個別領導幹部工作落實不力，導致局部區域疫情出現反彈外溢，決定對烏魯木齊市天山區委書記李紹忠、水磨溝區委書記宋斌，吐魯番市委常委兼高昌區委書記朱劍軍3人免職。

為防疫情外溢，新疆早前叫停離疆客運列車，致旅客滯留。天山網報道，烏魯木齊經開區6日稱，因滯留者八成是外地務工者，官方會蒐集他們就業意向，聯繫企業推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等工作經驗者，促滯留者原地就業。

山西3市無疫情下靜默管理3天

十一長假結束，多地隨即發布節後防疫規定。在沒有疫情的情况下，山西永濟、河津、臨猗3市，前天（7日）起陸續宣布，分別要實施全市靜默管理3天，引發網民批評「真是有病」、「魔幻」。成都要求節後返崗返校須提供24小時內陰性證明。

大巴咸陽「甩客」40人 19人證感染

連日來，陝西咸陽、寶雞與河南商南等多地出現大巴車因載運有涉疆旅行史甚至陽性乘客，為躲避到站檢疫，違規「甩客」（中途落客）而遭到官方通報。其中，一輛外地長途大巴在咸陽「甩客」40人，其中19人陸續證實感染。

（中共二十大 倒數7天）