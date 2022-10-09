新華社稱5年來「剎住長期沒剎住歪風邪氣」

【明報專訊】官媒新華社昨（8日）以《咬定青山不放鬆》為題刊文，記述中共十九大以來以中共中央總書記習近平為核心的黨中央貫徹執行中央八項規定、推進作風建設，稱5年來剎住了一些長期沒有剎住的歪風邪氣，解決了一些長期沒能解決的頑瘴痼疾，八項規定已成新時代中共「金色名片」。
指貫徹八項規定 推進作風建設
文章指，習近平嚴肅對待作風問題。每年召開的中央全會、中央紀委全會和中央政治局民主生活會，都對貫徹執行中央八項規定、加強作風建設作專門部署。十九屆中央政治局常委會會議有99次、中央政治局會議有19次、中央政治局集體學習有9次涉及作風建設。
該文稱，中央政治局為落實八項規定，在改進調查研究方面「力戒形式主義」；在精簡會議活動方面「嚴控會議活動規模規格」；在精簡文件簡報方面「可發可不發的文件一律不發」，中央政治局成員無在非同一安排下，出版著作、講話單行本及發賀信、題詞、作序等；在規範出訪活動方面「能省則省、能簡盡簡」；在改進新聞報道方面「嚴控全國性會議新聞報道次數」；在改進警衛工作方面「落實不騰道、不封路、不清場、不閉館」；在厲行勤儉節約方面「嚴控會議經費開支、堅決制止餐飲浪費」。
十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定在2012年12月提出後，全黨持續整風。中共二十大報告，亦將有相關範疇內容。