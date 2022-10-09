新華社稱5年來「剎住長期沒剎住歪風邪氣」

指貫徹八項規定 推進作風建設

文章指，習近平嚴肅對待作風問題。每年召開的中央全會、中央紀委全會和中央政治局民主生活會，都對貫徹執行中央八項規定、加強作風建設作專門部署。十九屆中央政治局常委會會議有99次、中央政治局會議有19次、中央政治局集體學習有9次涉及作風建設。

該文稱，中央政治局為落實八項規定，在改進調查研究方面「力戒形式主義」；在精簡會議活動方面「嚴控會議活動規模規格」；在精簡文件簡報方面「可發可不發的文件一律不發」，中央政治局成員無在非同一安排下，出版著作、講話單行本及發賀信、題詞、作序等；在規範出訪活動方面「能省則省、能簡盡簡」；在改進新聞報道方面「嚴控全國性會議新聞報道次數」；在改進警衛工作方面「落實不騰道、不封路、不清場、不閉館」；在厲行勤儉節約方面「嚴控會議經費開支、堅決制止餐飲浪費」。

十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定在2012年12月提出後，全黨持續整風。中共二十大報告，亦將有相關範疇內容。

（中共二十大 倒數7天）