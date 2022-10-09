二十大代表上京前 多省份舉行集中學習培訓

《廣西日報》昨（8日）報道，廣西自治區黨委6日在南寧召開「黨的二十大廣西代表團赴京參會前集中學習動員會」；7日，廣西又舉行了專題輔導活動。在動員會上，廣西書記劉寧表示：「當選黨的全國代表大會代表，是一名共產黨員的崇高榮譽，要倍加珍惜政治榮譽。」

《北京青年報》旗下「政知見」稱，除廣西外，海南、浙江、河北、天津、江蘇、雲南等省份也組織了二十大代表學習培訓。其中在9月27日，海南省委書記沈曉明主持召開「海南省出席黨的二十大代表集中履職學習會」，省長馮飛等該省代表參加會議。沈曉明要求黨代表，「正確行使民主權利，展示海南代表的良好形象。要積極宣傳過去5年和新時代10年海南事業發展取得的成就，發出海南聲音，講好海南故事」。

9月28日，河北省出席二十大代表履職學習班開班；次日，省委書記倪岳峰、省長王正譜與他們座談，倪岳峰要求，要認真討論好二十大報告，審議好黨章修正案，「切實把思想行動統一到黨和國家取得的舉世矚目成就上來，統一到黨中央對國際國內形勢的科學判斷上來，統一到黨中央一系列戰略部署上來」。

（中共二十大 倒數7天）