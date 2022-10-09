七中全會今起舉行 公報成焦點 審議習報告稿黨章修改 或成「濃縮版」二十大報告

「兩個維護」「祖國完全統一」或入黨章

目前官方尚未公布七中全會的具體日程，但按往年慣例，七中全會的會期一般為4天，即9日召開，12日閉幕。七中全會的其中一個議程，就是正式決定二十大在10月16日開幕。此外，七中全會將聽取習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審定十九屆中央委員會向二十大提交的報告稿，在下周日（16日）二十大開幕當天，該報告稿即是習近平向大會所作的工作報告。七中全會還會討論中央紀委向二十大的工作報告及《中國共產黨章程（修正案）》，並決定將這3份文章提請二十大審議。

5年前中共十八屆七中全會時，黨章修改其中一個最重要的部分，就是寫入了「習近平思想」。而今次修改黨章，根據上月政治局會議的說法，是要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，有北京消息稱，「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）和有關「祖國完全統一」的表述，都可能被寫入黨章。

審議落馬中委審查報告 追認處分

此外，七中全會將審議對「落馬」中央委員嚴重違紀問題的審查報告，並追認處分。自去年11月六中全會以來，有2名中央委員的處分仍未獲中央全會追認，包括被開除黨籍的前司法部長、全國政協社會和法制委員會副主任傅政華，以及最高法院原常務副院長、全國政協社會和法制委員會主任沈德咏。至於在今年7月落馬的工信部原部長肖亞慶，尚在調查階段，料今次不涉及對其問題處理。

按照中共黨章，出缺的中央委員由中央候補委員按得票多少順序依次遞補，即排名靠前的候補中委在全會上可能遞補為中委。在十八屆七中全會時，就決定遞補候補中委崔波、舒曉琴等11人為中委。目前十九屆中委中，排名最前的是湖北省人大副主任馬國強和雲南省委書記王寧。不過在十八屆七中全會時，因各種原因，排名前的候補中委未必能遞補為中委，像時任重慶市人大常委會副主任劉學普（土家族），東風汽車公司董事長竺延風，空軍副司令鄭群良中將，雲南省委常委、宣傳部部長趙金（彝族），都未能遞補為中委。

料涉黨建港澳台工作等各方面定調

七中全會另一個重要的關注點就是會議結束當天發布的會議公報，由於全會是二十大召開前最重要的一次會議，同時又涉及審議二十大報告稿，因此其公報內容也被視為二十大報告的「超級濃縮版」，料會涉及黨建、抗疫、生態文明建設、港澳台工作等方方面面的內容定調。

明報記者

（中共二十大 倒數7天）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676