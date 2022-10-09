七中全會今起舉行 公報成焦點 審議習報告稿黨章修改 或成「濃縮版」二十大報告

【明報專訊】被視為中共二十大最後一個「籌備會議」的中共十九屆中央委員第七次全體會議，今日（9日）起在北京京西賓館舉行，全會將審議並通過中共中央總書記習近平在二十大上所作的工作報告、中央紀委報告，以及《中國共產黨章程（修正案）》等。而會議公報因可能濃縮了二十大工作報告的內容，成為一個重要看點。
「兩個維護」「祖國完全統一」或入黨章
目前官方尚未公布七中全會的具體日程，但按往年慣例，七中全會的會期一般為4天，即9日召開，12日閉幕。七中全會的其中一個議程，就是正式決定二十大在10月16日開幕。此外，七中全會將聽取習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審定十九屆中央委員會向二十大提交的報告稿，在下周日（16日）二十大開幕當天，該報告稿即是習近平向大會所作的工作報告。七中全會還會討論中央紀委向二十大的工作報告及《中國共產黨章程（修正案）》，並決定將這3份文章提請二十大審議。
5年前中共十八屆七中全會時，黨章修改其中一個最重要的部分，就是寫入了「習近平思想」。而今次修改黨章，根據上月政治局會議的說法，是要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，有北京消息稱，「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）和有關「祖國完全統一」的表述，都可能被寫入黨章。
審議落馬中委審查報告 追認處分
此外，七中全會將審議對「落馬」中央委員嚴重違紀問題的審查報告，並追認處分。自去年11月六中全會以來，有2名中央委員的處分仍未獲中央全會追認，包括被開除黨籍的前司法部長、全國政協社會和法制委員會副主任傅政華，以及最高法院原常務副院長、全國政協社會和法制委員會主任沈德咏。至於在今年7月落馬的工信部原部長肖亞慶，尚在調查階段，料今次不涉及對其問題處理。
按照中共黨章，出缺的中央委員由中央候補委員按得票多少順序依次遞補，即排名靠前的候補中委在全會上可能遞補為中委。在十八屆七中全會時，就決定遞補候補中委崔波、舒曉琴等11人為中委。目前十九屆中委中，排名最前的是湖北省人大副主任馬國強和雲南省委書記王寧。不過在十八屆七中全會時，因各種原因，排名前的候補中委未必能遞補為中委，像時任重慶市人大常委會副主任劉學普（土家族），東風汽車公司董事長竺延風，空軍副司令鄭群良中將，雲南省委常委、宣傳部部長趙金（彝族），都未能遞補為中委。
料涉黨建港澳台工作等各方面定調
七中全會另一個重要的關注點就是會議結束當天發布的會議公報，由於全會是二十大召開前最重要的一次會議，同時又涉及審議二十大報告稿，因此其公報內容也被視為二十大報告的「超級濃縮版」，料會涉及黨建、抗疫、生態文明建設、港澳台工作等方方面面的內容定調。
明報記者
（中共二十大 倒數7天）
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