黃金周限遊本地 旅收按年跌千億

本地、周邊遊人均消費年增30%

旅遊平台攜程昨發布報告，顯示國慶7天，本地、周邊旅遊訂單佔比達65%，本地周邊人均旅遊消費較去年十一增長近30%，本地周邊遊集中在北上廣杭深等大城市，高星級酒店訂單量較今年春節翻倍增長。

據美團數據，十一期間本地消費額佔比77.4%，城市休閒玩樂、周邊深度遊消費者增多。旅遊網站馬蜂窩指出，長途出行充滿「不確定」形勢下，本地「微度假」需求大幅增長。票務網站途牛數據顯示，5日內行程項目受用戶青睞，當中1至2天行程出遊人次佔比33%。市場並出現「即興度假」趨勢，提前3日內的旅遊訂單量，比3天前的下單量高出約5倍。

露營訂單年飈10倍

出遊決策亦影響機票酒店銷情。內地國慶期間航線機票平均支付價格650元，為5年來同期最低。旅遊平台飛豬指戶外遊成為本地旅遊消費熱門選項，近郊出遊衍生的露營經濟，眼下正持續升溫。攜程露營旅遊訂單量按年比增長超10倍，人均露營花費約650元，相較早前中秋假期提價約30%。自媒體「深燃財經」報道，一線城市周邊營地價格已堪比高端民宿和星級酒店，3人家庭、2天1晚價格漲至近5,000元，有受訪對象斥天價露營「割韭菜」。

此外，觀影等傳統娛樂方式表現不俗。另一平台去哪兒指出，十一期間內地電影票房突破14億元，當中以主旋律影片《萬里歸途》票房最勁。

內地多地昨達節後返程高峰，全國鐵路發送旅客達745萬人次，開行列車8386列；全國公路水路同日估算發送旅客達2910萬人次。