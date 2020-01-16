呼和浩特增659病例 涉易傳播BF.7 十一尾聲多地爆疫封控 離疆須簽承諾書、24小時專人跟進

國家衞健委昨日（7日）通報，內地周四新增本土確診個案216宗（含48例由無症狀轉確診），無症狀感染個案1267宗。疫情涉及內蒙古、新疆、四川、湖北、廣東多地，其中以呼和浩特最為嚴峻。呼和浩特此輪疫情累計確診超過1800宗病例，呼市副市長曉芳昨在記者會表示，全市共有高風險地區357個，當地已啟用方艙醫院，在短時間內做好應對準備。她表示，本輪疫情毒株為Omicron BF.7變異株進化分支，具有更強的傳染力、擴散性以及逃逸性，極易造成大面積傳播，疫情處置、控制的難度也成倍增加。「第一財經」報道稱，BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫，被認為是Omicron BA.5變異株衍生的第三代亞型。一項尚未經同行評審的研究表明，BF.7是目前為止免疫逃逸能力最強的變異株。

鳳凰古城封控 滯留客明年免費旅遊

國慶假期不少人因疫情影響出行，而出行旅客亦因疫情無法返程。綜合內媒報道，新疆繼4日宣布暫停離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署「個人出疆疫情防控誠信承諾書」。官員指，各地要確定專人實行24小時全天候服務、及時完成審核、督促出疆人員填寫並簽署承諾書，並做好後續跟蹤指導和服務。

湖南鳳凰縣日前發現5宗個案，縣城區宣布臨時實施全域靜默管控，其間原則上人員只進不出。當局6日晚發布《致留居鳳凰的遊客朋友》公開信，稱「10月3日以來，您穿著夏衣來到鳳凰，卻因新冠肺炎疫情，鳳凰古城緊急啟動臨時全域靜默措施而耽誤了既定行程，給您帶來諸多不便，我們深表歉意」。文中稱，待城區全域靜默解除後，將協調高鐵、機場、車站等交通機構，有序安排遊客離開。

官媒：防疫遠未可「歇腳」 促守底線

昨日，鳳凰古城再發文承諾，所有因疫情而滯留旅遊區的旅客，將免費享受2023年度鳳凰縣全境A級景區暢遊。同時，當天張家界市對永定城區街道、武陵源區全域實行臨時性靜態管理，張家界天門山景區也暫停對外開放。

《人民日報》昨日發文稱，國慶假期是人們參加文化活動和外出旅遊的高峰期，必須堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，「當前國內外疫情防控具有複雜性、艱巨性、反覆性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候」。時刻繃緊疫情防控這根弦，各地加強常態化防控措施，「牢牢守住不發生規模性疫情的底線」。

（中共二十大 倒數8天）