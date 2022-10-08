北京聞風：七中全會明日舉行 為二十大做最後準備 ／文：鍾鳴九

根據官方公布的消息，十九屆七中全會將正式決定二十大的召開時間和相關日程等，討論十九屆中央委員會向二十大的報告（下稱二十大報告）稿、《中國共產黨章程（修正案）》稿、十九屆中紀委工作報告稿等3份文件稿。

觀察人士分析，除上述議程外，是次全會將總結5年來的工作成就，分析當前形勢與任務，通常被認為是下一次黨代會報告的預告。

學者：報告「數十年來影響最大」

按慣例，中共中央總書記習近平會就二十大報告討論稿向七中全會作說明，全會討論通過後提請二十大審議。北京學者表示，由於中國和當今世界都處於歷史交叉口，二十大報告將是「數十年來影響最大的」一份政治報告。

中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家指，相較於十九大報告，二十大報告會從10年的時間跨度中總結經驗，同時也將在30年宏觀發展方向下重點制定未來5年路線圖，因中國特色社會主義發展至今已無「教科書」可參照，更需依靠自身從歷史縱深處總結經驗與規律，從宏觀角度謀長遠，錨定大方向。

按新形勢新任務修改黨章

同時，七中全會也是中共黨章修訂工作的重要一環。按慣例，由中共中央牽頭成立黨章修改小組，起草黨章（修正案）初稿，中央政治局常委會對初稿多次審議研究，修改小組反覆徵求意見與斟酌修改形成討論稿，提交七中全會討論通過，七中全會再提請黨代會審議，修改小組根據黨代會期間意見與建議進一步修改，最終形成黨章（修正案）在黨代會上正式通過。

1997年中共十五大通過的《中國共產黨章程（修正案）》把鄧小平理論確立為指導思想，2002年十六大把「三個代表」重要思想同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論一道確立為必須長期堅持的指導思想，2007年十七大將科學發展觀新增入黨章，2012年十八大將科學發展觀加入行動指南行列。

竹立家指，習近平新時代中國特色社會主義思想已於2017年中共十九大寫入黨章，成為行動指南，5年來，該思想有了新發展，內涵更豐富，如習近平經濟思想、習近平生態文明思想、習近平法治思想等，此次黨章修訂或將根據新形勢、新任務進行適當修改，以更好地在新形勢下指導實踐工作。

文：鍾鳴九

（中共二十大 倒數8天）