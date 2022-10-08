軍報介紹無人機團成就 「臨界高度」射導彈中目標

該支空軍航空兵無人機部隊於2010年成立，駐地2011年從北方轉到東南繁華都市，一年多後又北上山東；中共十八後軍隊改革中，無人機團2014年3月移防西北大漠、天山腳下，成為空軍察打一體無人機「種子部隊」，曾參與2015年、2019年兩次閱兵。

無人機團研析新型作戰概念

演訓成「臨機召喚，召喚即打擊」精銳

《解放軍報》的報道配圖，顯示機務人員在機場上為一架大型無人機翼龍2（攻擊2）飛行前檢查，該機具有中高空、長航時、偵察打擊一體化多用途功能，巡航時間20小時，飛行高度9000米，目前用於邊境巡邏、反恐維穩，以及執行軍事任務。

報道指出，無人機團認真研究近幾場局部戰爭案例，研析新型作戰概念，探索無人機戰法。該團在實戰化演訓中成長，逐漸成為「臨機召喚，召喚即打擊」的空中精銳。在缺少航線地圖、氣象資料的情况下，他們不斷挑戰陌生空域、複雜電磁環境，上高原、踏邊防、進密林、巡海疆。某次重大任務中，他們操控無人機連續高強度飛行，刷新了最長在空和最高強度的歷史紀錄，並偵察拍攝到高價值影像。

（中共二十大 倒數8天）