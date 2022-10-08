二十大代表 南海民兵獲譽「護海模範」

南沙漁民「先頭部隊」 參與島礁建設

現年65歲的王書茂是海南省瓊海市潭門鎮潭門村黨支部書記，也是潭門海上民兵連副連長。潭門鎮地處瓊海市東部沿海，漁民世代以南海遠洋捕魚為主要產業。不過，中共建政後並未控制南沙島礁，漁民停止到有關海域捕撈。

中國1985年制定「開發南沙，漁業先行」的政策，批准恢復南沙漁業生產，潭門鎮漁民成為「先頭部隊」，首批5艘漁船到南沙探捕32天，經過11個島礁均遭外國駐軍驅逐甚至追趕。王書茂就是最早一批到南沙捕魚的漁民，那年他還擔任潭門海上民兵連副連長，而該鎮漁民多兼具海上民兵身分。

1988年3月中越南沙海戰後，中國控制了南沙的永暑礁等6個島礁，王書茂當年亦帶領民兵連的漁民參與南沙島礁建設，運送鋼筋、水泥、石塊等建築材料和給養消耗物品。

中共中央總書記習近平2013年4月視察海南時，曾到潭門鎮看望潭門海上民兵連，看連史展覽，聽事蹟介紹，勉勵海上民兵積極做好收集遠洋資訊、支援島礁建設等工作。

領海上民兵驅離外國船隻

報道指出，王書茂對維護國家領海主權有着強烈的責任感和使命感。他對南沙島礁的形狀、結構以及水文、氣象等情况十分熟悉，他不斷增強民兵連應急處突能力，時刻準備衝在南海維權第一線。

《人民日報》亦曾披露，王書茂多次帶領民兵與非法入境的外國船隻做鬥爭，包括2014年中國鑽井平台作業受到外國船隻干擾，王書茂聞訊後帶領海上民兵駕船趕往事發海域宣示領海主權，把外國船隻全部驅離。

據悉當年是中石油981鑽油台在西沙群島附近作業，造成中越船隻對峙，當時中方除了公務船隻，還有30艘漁船在場助威。

2021年，王書茂被推選為潭門村黨支部書記、村委會主任。同年6月，他到北京人民大會堂接受習近平頒授「七一勳章」。

（中共二十大 倒數8天）