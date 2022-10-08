打破數屆慣例 未舉八次全會

一般來說，新一屆中紀委委員選出後，會在當年黨代會結束後舉行第一次全會並選出中紀委書記等，之後至少每年舉行一次全會，其中在任期過半的一年，會舉行兩次全會；在任期最後一年，亦會舉行兩次全會。像十六屆中紀委在2004年1月舉行第三次全會後，當年的9月20日舉行了第四次全會。十七屆中紀委則是在2009年1月舉行第三次全會後，在當年的9月19日舉行第四次全會。十八屆中紀委亦是如此，在2014年1月舉行第三次全會後，在同年的10月25日舉行第四次全會。不過，十九屆中紀委則打破了這些「慣例」，在任期過半時，並沒多召開一次全會。

七次全會公報近年最簡短

昨日的十九屆中紀委第七次全會公報，不足300字，亦被認為是近年來最簡短的一次。十八屆中紀委第八次全會公報有393字，其中最後一段還涉及人事處分，包括審議並通過對香港中聯辦原副主任、中紀委委員李剛的處理決定等。十七屆中紀委第八次全會公報則長達1005字，其中涉及增選兩名中紀委副書記。十六屆中紀委第八次會議公報，亦有約823字。

（中共二十大 倒數8天）