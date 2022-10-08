中紀委：從嚴治黨取得歷史成就 七次全會沒設人事議程

本屆中央紀委共有133名委員，昨日的中紀委七次全會，共有中央紀委委員129人出席，列席2人；缺席的4名委員中，包括今年4月突然病故的天津市長廖國勳、6月被查的國家糧食和物資儲備局原局長張務鋒。

報告提請七中全會審議

全會會後發布連標題僅256字的公報。據新華社，全會由中紀委常務委員會主持。政治局常委、中紀委書記趙樂際講話。全會審議並通過了十九屆中紀委向中共二十大的工作報告，同意將報告提請中共十九屆七中全會審議。

按照慣例，9日召開的中共十九屆七中全會，將是二十大前最後一個籌備會議，會議主要討論通過二十大報告、中紀委報告和黨章修正案稿，這3份文件將提請二十大討論。

此前外界盛傳前中紀委駐公安部紀檢組長孫新陽、前上海紀委書記劉學新、廣東省委組織部長張福海將升任中紀委副書記。但昨日的中紀委會議並沒有提到人事議程。而在10年前的中共十八大前夕，時任最高法院副院長張軍和時任福建省委副書記陳文清，就是在中紀委會議上增補為中紀委副書記，現在張軍是最高檢檢察長，而陳文清則是國家安全部部長。

十九大以來處分民生領域腐敗45萬人

另外，昨日中紀委網站發表「推動新時代紀檢監察工作高質量發展」的長文，聚焦十九大以來的工作成績，稱5年來，在以習近平為核心的黨中央領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決落實黨中央關於黨的自我革命戰略部署，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅定不移全面從嚴治黨，緊緊圍繞黨和國家工作大局發揮監督保障執行、促進完善發展作用，「推動紀檢監察工作高質量發展，有力有效服務保障現代化建設大局」。

文章提到從2018年至2020年，各級紀檢監察機關共查處扶貧領域作風問題18.09萬宗，其中9.53萬人被黨紀政務處分；查處扶貧領域腐敗問題9.96萬宗，其中給予黨紀政務處分9.27萬人。而十九大以來，截至今年4月底，全國共查處民生領域腐敗和作風問題49.6萬個，處分45.6萬人。一般相信，提交中共十九屆七中全會審議的中紀委工作報告，也涉及政治監督、作風建設、巡視巡察等方面的內容和數據。

（中共二十大 倒數8天）

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