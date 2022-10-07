台駐澳門官員獲延長簽證 邱太三：未簽一中承諾書

據中央社報道，邱太三昨日在立法院內政委員會備質詢時表示，台灣派駐澳門的其中兩名官員簽證效期已獲延長，不必在10月底前撤離。他又強調台灣駐澳門辦事處官員共有3人，簽證都還在有效期內。對於是否有簽「一中承諾書」，邱太三說，「他們（澳門）當然有他們發文來的說法」、「但沒有要求我們要簽（一中承諾書）」。

至今未派處長駐澳 駐港官員去年全不獲簽證

報道稱，澳門政府從2019年起要求台灣駐澳門辦事處官員須簽「一中承諾書」，否則不續發簽證。台媒上月報道，台灣最後一名官員的簽證將於今年10月30日到期。台陸委會此前表示，政府重視與澳門關係及雙方民眾交流權益，但大陸要求簽署「一中承諾書」，台灣「絕難同意」。

公開資料顯示，台灣駐澳門辦事處下設服務組、綜合組、聯絡組，而受限於「一中承諾書」要求，台駐澳門前任處長陳雪懷2019年屆齡退休後，至今台灣一直未再派新任處長赴澳門履新。台灣駐港官員在去年7月也因港方不發簽證而全部離港。