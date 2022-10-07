美司令稱若大陸鎖台 美軍及盟友能突破

據日經亞洲（Nikkei Asia）報道，帕帕羅日前在夏威夷受訪時稱，中國大陸無疑擁有「實施封鎖所需艦船數量和海面能力，接下來問題是，西方盟國有否能力打破該封鎖？對這個問題答案是萬分肯定的」。他稱深信美國能夠憑一己之力打破中國大陸對台海封鎖，認為美國在炮火數量和關鍵領域擁有優勢。有分析稱，他或意指美國擁有核潛艇及其他海上力量。帕帕羅亦預測，如中國大陸封鎖無效，將通過其他方式升級緊張局勢，例如「接管台灣離島」，其中以臨近福建的金門和馬祖島，及南海的太平島，被視為尤其難防禦。

華盛頓：台需「變龐大武器庫」自禦

《紐約時報》前天（5日）則刊文，引述前任和現任美國官員指，華盛頓在研究解放軍艦機最近在台周邊活動後，認為有需要令台灣「變成龐大的武器庫」，以自行抵禦解放軍攻擊。

文章稱，解放軍近期海空演習顯示，大陸若攻台或首先封鎖台灣，因此即使美國決定派兵，台灣本身要有充足武器抵禦，直至美國或他國介入。台灣需要較小型及機動性高武器，而非坦克等較易被摧毀的常規地面軍備。

武器首運往烏 補給台存挑戰

研避中美直接衝突

文章亦指，對台供應武器面臨多項挑戰，包括美國及盟國現時首要將武器運往烏克蘭，國內庫存正在消耗。另外，若大陸決定對台海上封鎖，怎麼補給台灣同時又能減少中美直接衝突的機會也需研究。