蔡英文美智庫演說：不依賴他國保台 台國安局長：大陸對台動武 「偉大復興」會中斷

蔡稱感謝白宮支持 批京「不負責任行為」侵台「主權」

中央社報道，蔡英文以事前錄影方式在GTI「美台關係：促進基於規範之國際秩序」年度公開研討會發表專題演說。蔡英文表示，大陸以持續軍事演習、灰色地帶行動，以及採取軍機艦、人員及無人機「侵擾」台灣周邊區域等行為，破壞台海現狀。蔡英文說：「這些不負責任的行為侵犯了台灣的『主權』，威脅印太地區的和平穩定，並危及海空安全及國際貿易，企圖破壞國際法律規範。」

蔡英文繼稱，台灣並非孤軍奮戰，她感謝美國政府的支持，還有七國集團（G7）國家及其他理念相近的伙伴們，一同譴責中國大陸的軍事挑釁。她也感謝美國拜登政府和跨黨派國會議員，依據《台灣關係法》和「六項保證」，履行對台灣安全的承諾。

美在台協會主席：大陸過度反應

蔡英文強調，台灣不會僅依賴其他國家來防衛台灣，重申台灣致力保衛自身安全及維護民主的生活方式。她表示，台灣努力調整防禦戰略，以因應不斷變化的威脅。為達成這個目標，台灣大幅提升國防預算，包括強化不對稱作戰能力、武器升級及「國艦國造」，並在今年初，台灣成立「全民防衛動員署」，以加強整合後備軍人訓練及全民防衛。

在同一場合，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也發表講話。他批評中國8月因美眾議長佩洛西訪台在台灣周邊實彈演習是過度反應，中國的行為持續「挑釁性、破壞穩定及前所未有」。美國之音報道，莫健提到，美總統拜登最近在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目專訪中，說美國將防衛台灣，後來白宮做出澄清，但他表示這二者之間並沒有矛盾。莫健說，所謂的「戰略模糊政策」並不存在於任何文件中，美國的「一個中國」政策很清楚，它是基於《台灣關係法》、三個聯合公報及「六項保證」。

CIA料2027前大陸有力攻台 陳明通：要做好充分準備

另外，兩岸關係持續緊張之際，美國中央情報局日前披露大陸將在2027年前具備攻台能力。台灣國安局長陳明通昨日對此回應稱，大陸在2023年、2025年及2027年等節點都有可能攻台。陳明通指出，大陸對台如果有動作會評估代價及能否維持政權，因此台灣要做足準備，讓大陸清楚若對台動武，不可能贏，也會承受經濟代價、外交孤立等後果，且「中華民族偉大復興」將被中斷。