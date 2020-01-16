聯國人權理事會否決涉疆辯論提案 19票反對17票贊成 外交部：西方干涉內政圖謀再次失敗

歐美澳等國提案 反對者皆亞非拉國家

美國上月在聯合國人權理事會上，針對中國新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族的人權問題提出決議草案，要求就此辯論。決議案共同提案國包括英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、澳洲和立陶宛。法新社報道，在表決前，中國展開激烈游說，結果有47名成員組成的聯合國人權理事會（UNHRC）在6日表決後，有19票反對、17票贊成、11票棄權，最終否決了辯論新疆人權的動議。

在是次表決中，投反對票的國家包括玻利維亞、喀麥隆、中國、古巴、厄立特里亞、加蓬、印尼、科特迪瓦、哈薩克、毛里塔尼亞、納米比亞、尼泊爾、巴基斯坦、卡塔爾、塞內加爾、蘇丹、阿聯酋、烏茲別克、委內瑞拉。棄權的國家則有阿根廷、亞美尼亞、貝寧、巴西、岡比亞、印度、利比亞、馬拉維、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭。

西方外交官：多國不願與常任理事國唱反調

一名西方外交官表示，「我們知道中國的影響力，特別是在非洲」，許多國家尤其不願意在表決的時候與聯合國安全理事會常任理事國唱反調。

外交部發言人昨日深夜以答記者問的方式稱，一段時間以來，美國及一些西方國家反覆藉涉疆問題造謠生事，打着人權旗號搞政治操弄，企圖抹黑中國形象、遏制中國發展；他們炮製出一份所謂決議草案，企圖利用聯合國人權機構干涉中國內政，推進其「以疆制華」圖謀。發言人稱：「國際社會的眼睛是雪亮的。雖然美國及一些西方國家竭力向其他成員國施壓，但這份決定草案仍遭到人權理事會多數成員特別是廣大發展中成員的強烈反對，美國等西方國家圖謀再次失敗。」

發言人又稱，近年來，包括廣大伊斯蘭國家在內的近百個國家連續在人權理事會、聯大三委等場合公開發聲，支援中國在涉疆問題上的正當立場，反對藉涉疆問題干涉中國內政；事實一再證明，大搞人權問題政治化和雙重標準的行徑不得人心，借涉疆問題打壓遏制中國的圖謀不會得逞。

聯合國時任人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）8月底卸任前，發表新疆人權報告，當中稱中國可能對維吾爾人犯下反人類罪。

中國近日頻頻在聯合國人權理事會第51屆會議發動攻勢，最近一場是4日安排新疆中泰化學阜康能源有限公司員工阿米娜．吾布力在會議上發言，「介紹中國新疆真實情况」。吾布力表示，她出生於和田地區于田縣，實現從普通農民到產業工人、生活從貧窮到富裕的轉變，全家生活愈來愈好，美西方一些人說新疆存在「強迫勞動」是在造謠。她表示：「我們通過勞動實現人生理想、創造幸福生活，這有錯嗎？」