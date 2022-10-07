中紀委今開全會 增選副書記否引關注

中紀委書記趙樂際今天會在全會講話，全會料審議並通過部分中紀委委員嚴重違紀問題的審查報告，和確認相關人員的處分決定，包括今年6月被查的中紀委委員、國家糧食和物資儲備局長張務鋒。

十九屆七中全會後日召開

全會將審議並通過中紀委向中共二十大的工作報告，同意將該報告提請中共十九屆七中全會審議；按照日程，七中全會後日（9日）召開，是二十大前的最後一個籌備會議，主要討論通過二十大報告、中紀委報告和黨章修正案，把這3份檔案稿提請二十大討論。

中央政治局9月9日開會研究中紀委報告稿時指出，要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決落實黨中央關於黨的自我革命戰略部署，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，推動黨風廉政建設和反腐敗鬥爭向縱深發展。

中紀委旗下《中國紀檢監察報》周二頭版發表〈做黨和人民的忠誠衛士〉文章，強調把「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）作為最高政治原則和根本政治責任，建設政治過硬的隊伍。

《紀檢監察報》刊文：帶頭堅定兩個維護

文章指出，紀檢監察機關是黨的政治機關，在維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導上，擔負着特殊使命和重大責任，必須帶頭堅定「兩個維護」，加強政治建設，確保政治立場不移、政治方向不偏。

文章提到，中紀委常委會建立集體學習制度，先後就習近平新時代中國特色社會主義經濟思想、習近平外交思想、習近平關於網絡強國的思想和關於全面依法治國、高質量發展的論述等進行專題學習，「學出更加堅定的信仰、更加純粹的忠誠、更加牢靠的擔當」。