《紐時》稱獲李文亮病歷 同事指死亡早官方紀錄6小時

李文亮在2019年底疫情爆發之初，率先在微信的同學群組中示警。2020年1月3日，他被指「在網絡上發布不實言論」而遭轄區派出所警示和訓誡，還在「訓誡書」上簽名。李文亮隨後染疫，於2月7日病逝，武漢警方撤銷對他的警示，並向其家人道歉。李文亮被評為「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」及烈士，又獲追授「中國青年五四獎章」。

《紐約時報》稱從化名為「B醫生」的李文亮同事手中，獲得據稱是李文亮生命最後幾小時的第一手醫療資料、病歷，有紀錄指李食慾不振、晚上無法入睡、情緒低落並被診斷出處於「抑鬱狀態」，這些細節此前未曾公開。

當年院方宣布李文亮死亡時間是2月7日凌晨2時58分，當天坊間已傳出，李的實際死亡時間是6日晚9時半，他「被搶救」約6小時的原因是官方未做好「輿論應急準備」。

根據B醫生資料，2月6日晚9時10分左右的心臟彩色超聲波報告，顯示李當時心臟已停止跳動。B醫生當晚9時許抵達李的重症監護病房，「當時見到他（李文亮）的時候，他就已經死掉了，按照正常流程的話已經是可以宣告死亡了」。《紐約時報》未能從武漢中心醫院、國家監委及中國駐美大使館獲得回應。

（中共二十大 倒數9天）