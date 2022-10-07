十一假今結束 京民返工要48小時核酸

據北京市疾控中心前天（5日）通報，9月29日以來，北京市共發生京外輸入及關聯的本土感染病例13宗。北京市疾控中心表示，十一長假期即將結束，進入或返回北京者，必須接受3天兩次核酸檢測，且抵達北京7天內「不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所」。

北京全市職工十一假期後收假上班，須持48小時核酸陰性證明；若出現疑似症狀要及時主動報告，暫緩進入辦公室。長假期間離開北京旅行及自駕遊的市民，在返回北京時必須主動報備；若返回北京途中出現涉疫風險，須就地配合落實防疫措施，暫緩進入北京。

滬11感染涉疆 全員驗核酸

上海市前天新增本土無症狀感染者11宗，均為新疆來滬、返滬者以及新疆疫情感染者的關聯者，在閉環管控期間核酸檢測結果異常。

公眾號「上海發布」宣布，昨今兩日（6和7日），上海各區安排至少一輪社區全員核酸篩查，因為假日期間人員流動頻繁，上海市「外防輸入、內防反彈」形勢嚴峻。官方稱，各區要認真組織社區篩查，尤其加強對賓旅館、出租屋、街面商舖等易漏檢群體排查，按照「不漏一戶、不漏一人」的要求實施。

（中共二十大 倒數9天）