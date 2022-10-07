防疫情外溢 旅遊城市封控惹抗議 張家界遊客遭收身分證 西雙版納持槍「大白」擋民

綜合報道

據國家衛健委官網昨通報，內地前天（5日）新增新冠本土確診病例183宗、本土無症狀感染者1005宗。

適逢二十大臨近，各地大都將疫情防控視作重要的政治任務。此前，內蒙古更是要求「殺雞用牛刀」，提升防控等級，尤其是防止疫情外溢到北京。因防疫不力，呼和浩特市昨有5名官員被處分（見另稿）。

張家界錄一宗後靜態管理兩區 百計遊客紅碼赴市府抗議

內地十一黃金周今日結束，湖南旅遊城市張家界市昨上午確診一宗個案，為了防止疫情外泄，當局實施臨時封城措施，對火車站、機場等地點作管控，數百名遊客的健康碼亦被賦「紅碼」無法離開，大批遊客步行到張家界市政府抗議，要求離開。

網上流傳的短片顯示，有逾百名遊客被困在張家界市的一處停車場內，被賦紅碼後無人理會。有遊客不理會紅碼限制，步行到張家界市政府辦公大樓抗議，要求離開，並與有關官員爭執，但問題未得到妥善解決。有遊客表示，在當地13℃的低溫下，大批遊客已在張家界火車西站外苦等5個小時，當局派出的防疫人員將遊客身分證拿走，暫時不允許離開張家界。

據張家界衛健委通報，確診個案已被轉運至張家界市定點醫院隔離治療。該市防疫指揮部稱，病例是張家界市武陵源區報告的一名外省人員，該人行經多個旅遊景點。當局對永定城區街道、武陵源區全域實行臨時性靜態管理。

旅客斥「大白」拿槍對着人民

除了張家界，多處旅遊城市亦在黃金周期間爆疫（見表）。旅遊名城雲南西雙版納景洪市近日爆發疫情，日前宣布封控，大批旅客被困。據前天（5日）網絡流傳影片，一群穿全套防護服的警察手持長槍和盾牌，擋在民眾前方。有旅客怒斥警察：「你們是拿槍對着你們的人民！」有民眾不斷高呼：「我要回家！」

雲南景洪禁旅館臨時漲價

「雲南文旅發布」昨稱，景洪市實施靜默管理後，當局通過當面傾聽、開通市民民生熱線、在旅客居住酒店設立諮詢服務點、發放意見建議收集表等方式，全面蒐集旅客訴求，及時制定相應服務措施，切實做好民生保障服務工作。

「雲南文旅發布」又稱，針對滯留旅客關注的退票、食宿、物資保障等問題，有關部門致函各航空公司、火車站為滯留旅客協調退票，倡議告莊西雙景內賓館酒店以成本價經營。

景洪市官方要求所有酒店、客棧、民宿在旅客入住期間，切實做好相關服務工作，嚴禁臨時漲價、拒客；又向告莊西雙景片區內所有人免費提供一日三餐。對於部分旅客行程計劃受影響，景洪市稱已派出工作組，勸導和疏散相關旅客，全力安頓行程受影響旅客，協調解決具體困難。

（中共二十大 倒數9天）

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