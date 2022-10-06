「保二十大勝利召開」 新疆停離疆客運 為疫情外溢影響全國防控大局致歉

指今輪疫情史上防控難度最大

新疆周二（4日）新增91宗新冠感染個案，涉及烏魯木齊多區、伊犁州、烏蘇市、吐魯番市和巴州庫爾勒市。自7月30日出現個案至今，新疆疫情累計傳播蔓延至13個地（州、市）的37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，多個涉疫地區民眾經歷長達數月的封控。

據「天山網」報道，新疆自治區政府4日召開發布會。自治區副主席劉蘇社表示，此輪疫情是「新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件」。劉蘇社稱，自治區黨委和政府帶領全區各族幹部群眾艱苦努力，到8月底疫情得到了有效控制，「但由於部分地區產生鬆懈麻痹思想，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈」。他承認疫情外溢影響全國疫情防控大局，向相關省市表示「深深的歉意」。

「堅決杜絕瓜果出疆跨地區傳播」

自治區農業農村廳副廳長徐濤說，目前正值新疆瓜果採收上市期，要抓好瓜果運銷各項工作，「堅決杜絕因瓜果出疆造成疫情跨地區傳播」。同日深夜，烏魯木齊發布通報加強疫情防控和人員管控，要求各區縣人員暫不離烏、暫停全疆離疆客運列車，繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。庫爾勒召開疫情防控發布會，相關負責人發布疫情防控要求，出庫客運車輛和私家車輛一律不得通行、出疆鐵路班列和民航航班已停止運行、廣大市民非必要不離庫等。

《新疆日報》報道，新疆自治區4日上午召開疫情防控工作視像會議，自治區書記馬興瑞指出，各地各部門要進一步提高政治站位，「把服務保障黨的二十大勝利召開作為當前最重要的政治任務」，繃緊疫情防控這根弦。

此外，廣東亦疫情反覆，《廣州日報》旗下大洋網報道， 4日廣東新增52宗本土感染，其中廣州13宗，深圳21宗，東莞4宗；而東莞昨再宣布，當日新增6宗感染；惠州亦有8宗感染。

（綜合報道）

（新冠疫情）