台美擬強化實質共同訓練 包括海軍陸軍

據中央社報道，會議在美國弗吉尼亞州列治文市舉辦，主辦人、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）會後表示，美台訓練方式將有「重大、實質性改變」，雙方目前有F16戰機訓練計劃，之後可望推出包括美國海軍、陸軍及互通性的訓練，部分訓練項目可能明年登場。另外，對於對台軍售交貨延宕，韓儒伯希望美方短期內能加速交付，且逐步提升台灣戰備彈藥儲存。

美助卿：

不接受北京圖改變台海地位作為

負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）當地時間周二（4日）參加華盛頓智庫韓美研究所（ICAS）視像討論時表示，美國堅持台海兩岸通過和平方式解決分歧，不接受大陸意圖改變台灣海峽國際水域地位的任何做法。他強調美國國務卿布林肯最近在聯合國大會期間，與中國大陸外長王毅舉行的雙邊會談已充分表達美國對台議題的立場。

美國之音引述康達指出，在關於台灣海峽水域地位的問題上，美國政府立場尤其明確。「我們不接受大陸任何試圖改變那些水域地位的作為，也清楚表明，美國和美國軍隊將持續在國際法允許的地方飛行、航行與行動。」他表示這也是北京因佩洛西訪台作出反應後，華府派遣美國軍艦通過台海的原因。