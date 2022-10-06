台防長：中線默契已毀 越紅線定反制 確認解放軍戰機進「領空」即第一擊

指陸確欲建新常態 有地方無法恢復

中央社報道，邱國正昨晨赴立法院外交及國防委員會業務報告並備質詢，他被民進黨立委羅致政問及「台灣海峽中線是否仍然存在」時回應說，海峽中線本來就是一條默契線，並沒有法律條約訂定，但這個默契已毁，且難以恢復以前狀態。但他強調，台軍在海峽中線以東區域也有巡弋區、訓練區，這沒有改變，台軍也會堅持且不會退讓，台軍有紅線（底線），跨過紅線一定反制。

至於外界解讀解放軍演習為對台「類封鎖」、「準封鎖」，邱國正指出，這些動作都是為作戰做準備，封鎖是一個階段，要看後續大陸如何進行，但只要有這樣的動作就算封鎖；他認為大陸確實想改變現狀並建立新常態，且有些地方已經改變，無法恢復過去的狀態。

朝射導彈日本發警告

邱國正：未來可納考慮

羅致政追問，「第一擊」的概念是否不一定是敵方發射炮彈，如果敵方以戰機進入「領空」是否也算第一擊。邱國正回應，「對，沒錯」。邱國正表示，解放軍在8月的軍演後，與過往的唯一不同，是加大力度且炫耀許多「首次」，例如「首次聯合作戰」、「首次那麼接近台灣」、「首次形成包圍」，目的就是讓台灣感到壓力，且不管是強度、數量、頻次都在增加。

解放軍在8月的台海危機中，向台島周邊海域發射11枚導彈，其中有導彈更飛過台島上空。國民黨立委江啟臣詢問，以朝鮮前天與2017年發射導彈為例，皆觸發日本國家警報，鐵路還停駛，是否覺得日本太大驚小怪，台灣未來若遭遇類似情况，是否發布警報讓台人知悉。

邱國正回應說，由於每個國家應處方法不同，他不評論。但台灣不發布警報，是因為能掌握導彈飛行角度、落彈點等，因此沒有發布警報驚擾民眾，但預警狀况可調整，因此在各界有不同意見後，未來可將發布警報與否納入考慮。

CIA指習令解放軍2027前為武統準備

針對哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）3日播出美國中情局長伯恩斯專訪表示，國家主席習近平指示解放軍2027年前為武統台灣做好準備，接下來幾年兩岸可能發生衝突的風險將逐漸提升。

邱國正對此表示，他會參考相關立論，但台軍現在能做、必要做的，就是做好準備，台軍每天進行戰備工作，沒有「2027年、20幾年」考量。他不希望戰爭發生，但也無法預期戰爭會不會發生，因此台軍現在能做的、必要做的，就是做好準備，但他尊重也不去否定伯恩斯的立論基礎。

台灣國防部官網消息，昨日偵獲解放軍軍機33架次，軍艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動；其中8架次踰越海峽中線、1架次進入西南空域。