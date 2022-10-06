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2022年10月6日星期四
中國要聞
鄭州保交樓「大幹30天」 四成難復工 有樓盤為應付任務 僱小量工人扮開工
拆局：爛尾樓斷供潮蔓延 二十大前維穩挑戰
人口12.4萬 減財政支出 山西小縣大改革 大幅裁人精簡部門
五位一體總體佈局 十九大定戰略目標
倫敦大學帝國學院關與中企合作研究室
人幣超美元 成莫交所成交額最大外幣
中國評論：入局的書記與部長 ／文：孫嘉業
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拆局：藍營智庫：「第一擊」表態 政治味道高於軍事意義
台美擬強化實質共同訓練 包括海軍陸軍
「保二十大勝利召開」 新疆停離疆客運 為疫情外溢影響全國防控大局致歉
載新疆客抵西安未到站落客 司機遭刑拘
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旅菲台男被擄 菲台救人合破勒索集團
中國評論：入局的書記與部長 ／文：孫嘉業
【明報專訊】二十大人事大盤已經底定，正如有分析所稱，今屆的人事是最少傳言、也最難預測的。惟根據歷史上人事安排的軌迹，還是能看出政治局新成員的一些端倪。
相關字詞﹕
政治局
二十大
孫嘉業
中國評論
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