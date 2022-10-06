人口12.4萬 減財政支出 山西小縣大改革 大幅裁人精簡部門

無參考樣本 屢請示省市

為了精簡人員，減少財政支出，河曲縣自兩年前確定為山西省第一批人口小縣改革試點縣。該縣地處山西、陝西、內蒙古三地交界處，有「雞鳴三省」之稱，總人口僅12.4萬，是個典型的「人口小縣」。

據《中國新聞周刊》昨日報道，河曲縣委組織部副部長、縣委編辦主任鄔志明表示，開展人口小縣改革，因為沒有可參考的樣本，圍繞哪些部門合併，如何合併等事項，河曲縣領導小組內部多次討論、研究，多次向省、市請示匯報。黨政機構改革方案先後修改了16稿，事業單位改革方案先後修改了35稿才最終成形。

36黨政機構變22 近2000人變659人

根據方案要求，河曲縣最終將36個黨政機構精簡為22個、135名領導職數精簡為114名；將186個涉改事業單位整合為40個、1964名事業編制核減為659名，「大部制」目標基本實現。內地事業單位是指使用國家經費，從事教科文衛等活動的社會服務組織。

縣領導：人口小縣機構改革是趨勢

據河曲縣委一名領導表示，河曲縣機構改革目的，除了精簡人員，減少財政支出，還旨在提高政府辦事效率。從國家治理體系和治理能力現代化的角度來講，對人口小縣進行機構改革也是一個趨勢。今年4月，山西省委已確定太原市婁煩縣、呂梁市石樓縣、晉中市榆社縣、長治市黎城縣4個縣為第二批試點縣，今年12月底前要基本完成改革任務。

（中共二十大 倒數10天）