鄭州保交樓「大幹30天」 四成難復工 有樓盤為應付任務 僱小量工人扮開工

內地房地產行業遭遇流動性危機以來，多地項目因資金短缺而「爛尾」或延遲交付。6月底開始，多個省份出現問題樓盤業主喊話「停貸」事件，斷供潮蔓延超過100個城市，鄭州是問題集中暴露的城市之一。7月底，「保交樓」首次成為中央政治局會議內容（另見稿）。

據財新網報道，國家專項督導組9月初赴鄭州調研考察，隨後鄭州市為化解問題樓盤風險組建了工作領導小組，提出為地產行業紓困，探索通過房地產紓困基金與全國性專項借款驅動問題樓盤復工，並於9月6日宣稱要「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」。不過，當地業內人士近日表示，鄭州市約有百個停工樓盤中，超過六成陸續復工，其餘停工樓盤要想按照官方確定的時間表實現復工，任務十分艱巨。

預售金調用殆盡追查難 紓困金有限

房地產企業人士透露，大部分問題樓盤都是封頂後爛尾。封頂後，開發商可較大限度提取預售監管資金，這些預售金幾乎都被調用殆盡。鄭州正以行政手段要求挪用預售資金的房企退回資金，但追查難度很大。

當局9月21日通報查處了五宗房地產領域違法案件。不過，房企人士分析，經濟犯罪偵查部門沒有大規模抓人，鄭州市政府主要想借刑事立案向停工樓盤施壓，動用通報典型案件等方法，更多是想警醒、震懾。

房企人士透露，鄭州當局已摸清各樓盤後續所需資金，依靠地方性紓困基金與全國性專項借款，注入流動性。但是，當下紓困資金有限，單個樓盤所能分配到的額度極少，無法覆蓋建設資金缺口。

房企躺平觀望 樓市低迷不如停工

報道引述業內人士說，現在大部分停工樓盤重啟後，新一輪施工能夠持續多久很成疑問。個別樓盤為了應付政府任務，甚至僱用小量工人進入工地，「表演式」佯裝開工。現在「出險房企」裏，有一類「躺平」觀望。他們認為，由於市場低迷，樓盤哪怕正常施工也很難銷售，不如停工。

在中央要求「保交樓」的壓力下，除了如鄭州採取的專項借款，各地政府也在探索可行方案，試圖推動「保交樓」加速實施。

「第一財經」報道，據克而瑞研報分析，當下地方政府積極落實城市主體責任，多措並舉推進「保交樓」工作，主要有三方面內容：一是設立專項紓困基金；二是派遣工作組或建立一對一掛聯幫扶，督促項目盡早復工； 此外，返還未動工項目土地款。

（綜合報道）

（中共二十大 倒數10天）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676