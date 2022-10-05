習近平勢連任 誰坐「第二把椅」成焦點

在現任7名中央政治局常委中，習近平69歲，李克強67歲，栗戰書72歲，汪洋67歲，王滬寧在本月也67歲，趙樂際65歲，韓正68歲。根據內地此前官場「七上八下」慣例，即滿68歲的必須離任，67歲的仍可留任，7名常委中，除習近平外，至少有數人應該留下。

十八、十九屆常委換班 皆僅留兩人

從近20年來的入常名單來看，十六屆的9名常委中，在十七屆有5人留任，包括胡錦濤、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春，新入常4人，為習近平、李克強、賀國強和周永康；十七屆的9名常委中，到十八屆時，僅兩人留下，即習近平和李克強，新入常5人，為張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山和張高麗；而十八屆的7名常委中，在十九屆，也僅有兩人留下，仍是習近平和李克強，新入常的為栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際和韓正。

但是，十六屆9名常委，沒留下的4人中，黃菊任內離世，另3人離任時都滿或逾68歲；十七屆9名常委中，7人離任時也滿或逾68歲；而十八屆7名常委中，5人離任時，4人都滿或逾70歲，最小的王岐山也已69歲。從這方面來看，10月中召開的二十大，如果像往屆一樣，常委中只有兩人可以連任的話，那麼至少有5人要「走人」，但是若以年齡來推算，那麼至少又有5人要「留下」（計及原本「超齡」的習近平）。

二十大上，已屆69歲的習近平進入第三個任期幾乎已無疑問。早在中共十九大上，「習近平新時代中國特色社會主義思想」就寫入了黨章；隨後全國人大在2018年修改《憲法》，廢除國家主席、副主席任期不得超過兩屆（10年）的規定，並將「習思想」入憲。在去年召開的十九屆六中全會，又通過中共第三份「歷史決議」，將習近平與毛澤東、鄧小平並列，這些都突顯了習近平在新時代無可取代的重要地位。

李克強頻出手救經濟 去向引猜測

備受關注的是另外6名常委的去向。今年3月11日，在全國兩會閉幕後的記者會上，李克強說「今年是本屆政府的最後一年，亦是我擔任總理的最後一年」，比起前任總理溫家寶離任時「知我罪我，其惟春秋」的深情告別，顯得平實低調。不過，溫家寶10年總理任期屆滿的時候，已經70歲；而李克強卻只有67歲，近期他活動頻繁，頻頻出手挽救經濟，在北戴河休假會議之後，李克強是最早公開露面的領導人之一。他8月16至17日現身深圳，拜謁鄧小平銅像，又強調改革開放如黃河長江不會倒流；還召集6個經濟大省舉行視像會議，敦促保市場穩經濟，讓外界感到他再度找回傳統上大國總理的角色。

胡春華對上有3「適齡」常委 資歷稍欠

李克強這些活動引起種種猜測，甚至認為他可能會有新的安排，或會像當年總理李鵬退任後一樣，轉任人大委員長。但不管未來李克強有什麼樣的安排，目前可以肯定的是，總理任期不能超過10年，這亦是《憲法》所規定的。因此，誰在二十大上接替李克強的常委一職，誰將可能成為未來總理的「當然人選」。

按年齡，政治局委員、國務院副總理胡春華是現任4名副總理中未滿68歲者，又是兩屆局委，還是最年輕的局委，符合「入常」資格；亦合乎周恩來以後國務院歷任總理均由副總理晉升的脈絡。不過，相對未屆退休之齡的汪洋、王滬寧和趙樂際這3名常委（不計李克強），胡的資歷似乎又差一點點。而汪洋亦做過副總理，由排名第四，晉升至第三或第二的常委，亦符合政治倫理，但是政協主席接任總理則沒有先例。

近兩屆政治局新人皆逾半

人大委員長栗戰書和常務副總理韓正已滿68歲；至於沒到「八下」年齡的王滬寧和趙樂際，以及汪洋，其動向將是二十大上的一個重要關注點。而常委以外的18名政治局委員中，按年齡劃分，有一半已滿68歲，如72歲的副總理孫春蘭、72歲的中央軍委副主席許其亮和張又俠、72歲的中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、71歲的人大副委員長王晨、70歲的副總理劉鶴等。他們是否按慣例退任，換上新人，也備受關注。

十七屆政治局25人中有9名新人（計及十六屆候補委員則有10人）；十八屆及十九屆政治局分別有約15人首次入局，這兩屆新人皆佔整體逾半，十八屆常委由9人縮為7人。

丁薛祥、黃坤明等是留是升 同為關注重點

今年8月30日，習近平、李克強、王滬寧、韓正會見受表彰的「最滿意公務員」代表，參加的還有政治局委員丁薛祥、胡春華、陳希、黃坤明。也就是說，有三分之一的政治局委員出席了該次活動。在常委以外的數人中，按照中共內部的排序，現任中央辦公廳主任丁薛祥，是中央書記處排名第二的書記（王滬寧是書記處第一書記）；陳希是中央書記處排名第四的書記，現任中共中央組織部長；黃坤明是中央書記處排名第六的書記，現任中共宣傳部長。胡春華是國務院排名第三的副總理。

在這幾位政治局委員中，陳希已69歲；60歲的丁薛祥、59歲的胡春華和將屆66歲的黃坤明，是留是升？他們若晉升，位置由誰填補？亦是二十大人事安排的關注重點。

（中共二十大 倒數11天）