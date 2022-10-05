「兩個確立」、「兩個維護」料入黨章 二十大報告佈局 促經濟、全球治理

中共總書記習近平將在二十大開幕當天，代表第十九屆中央委員會向大會作報告，總結過往5年中央工作，定調「新時代10年來的偉大變革在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有的里程碑意義」。

料述及「十八大以來黨帶領國家經受考驗」

按照9月27日習近平參觀「奮進新時代」主題成就展時所強調，十八大以來，中共帶領國家「經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量」。相關講話內容預料會出現在二十大報告。

而更受外界關注的，是二十大報告擘劃的發展藍圖。

當前國家正值向第二個百年奮鬥目標（到2049年全面建成社會主義現代化強國）進軍的關鍵時刻，惟陰霾未散的世紀疫情吞噬國內多年發展成果，有人形容全社會「佈滿了乾柴」；綜觀全球，世界進入新的動盪變革期，新冷戰格局正在形成，局部硝煙未散。

面對國內外環境複雜性、嚴峻性、不確定性加劇，二十大報告如何從戰略全域上，包括對經濟、政治、法治、科技、文化、教育、民生、民族、宗教、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊、「一國兩制」和祖國統一、統一戰線、外交、黨的建設等各方面作出規劃和部署，不僅是中共政治宣言和行動綱領，也是凝聚民心的關鍵，緊接着將密集推出的各項國家政策，均來自二十大報告大政方針。

修黨章體現治國新理念新戰略

五年一度的中共黨代會，有修改黨章慣例。中央政治局9月9日召開會議研究二十大文件時指出，二十大根據新形勢新任務適當修改黨章，要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略。

近年中共黨內密集宣傳學習的「深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，做到『兩個維護』」等內容，相信都將寫入黨章。「兩個維護」是指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，「堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

「兩個確立」則來自十九屆六中全會通過的中共第三個歷史決議中的論斷：「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」

明報記者

（中共二十大 倒數11天）

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