央視推《新時代》專題片 述10年變革

首集引習中共100黨慶講話

央視新聞App報道，5集專題片《新時代》分別為《時代之問》、《行動指南》、《非凡成就》、《偉大變革》和《擘畫藍圖》，節目闡釋「10年來巨大變化」的原因，講述「中國特色社會主義事業進入新時代的意義」。報道稱「中國夢歸根結底是人民的夢，新時代歸根結底是人民的新時代」。

《新時代》昨晚8時在中央電視台綜合頻道播出，以去年中共紀念成立100周年大會上，中共總書記習近平說的「中華民族迎來了由站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興，進入了不可逆轉的歷史進程」，帶出第一集的《時代之問》。在該集起首，習近平在十九大上宣布中國進入「新時代」，專題片稱「這是我國發展的新歷史方位」，並回應了「中國共產黨如何領導中國取得各項成就」。每輯專題片約半小時，昨晚亦播出第二集《行動指南》。

央視稱，《新時代》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，5集內容按照「新時代呼喚新思想，新思想指引新征程，新征程擘畫新藍圖的邏輯」進行劃分，展現中共十八大以來10年間中國經濟社會發展。

（綜合報道）

（中共二十大）