北京馬拉松下月跑 准3萬人參賽 大眾選手限常住居民 網民料二十大後防疫放寬

須1米社交距離 起跑後可除罩

據北京馬拉松賽事官網，「北馬」將於11月6日舉行。本屆參賽規模3萬人，只設42.195公里馬拉松項目，賽事的起點為天安門廣場，終點為奧林匹克公園景觀大道，比賽路線沿途經過東城區、西城區、海淀區、朝陽區。賽事規定，參賽選手須「科學佩戴口罩」，保持1米以上社交距離，但起跑後可以不佩戴口罩。

不過主辦方要求，參加本次北京馬拉松的大眾選手，除了須提供近3年的馬拉松成績外，亦僅限今年年滿20歲的北京市常住居民。中國籍選手（包括港、澳、台）報名費用為每人200元（人民幣，約220港元），外籍選手則為每人50美元（約392港元）。此外，賽事組委會也將邀請國內專業選手參加比賽。

比賽日須陰性證明 賽後驗核酸

賽事組委會稱會「科學評估疫情風險」，選手須符合多項防疫政策要求，其中包括須在領取參賽物品前7日內未離京且領物後至比賽日期間不離京；賽前10日內流行病學史篩查無異常；健康碼無異常；完成新冠疫苗接種，並於10月20日前完成疫苗加強針接種；在領取參賽物品當日，出示24小時內核酸檢測陰性證明。此外，參賽者須在11月6日比賽日入場時，出示24小時內核酸檢測陰性證明，並於賽後48小時內完成一次核酸檢測。

這是北京馬拉松因疫情於2020年和2021年改為以運動記錄軟件進行的「線上賽」以來，首次確認恢復實地比賽；也是2022年初冬奧以來，內地又一場大型體育賽事。有網民期盼「如期舉辦就好」，有人則質疑是否「真的不擔心疫情因此傳播」，亦有人抱怨「天天核酸、天天彈窗，不讓人進京，現在搞大型馬拉松，良心呢」。組委會則在報名須知稱，將根據新冠疫情形勢變化調整賽事安排；如遇不可抗力，令賽事需改期或取消，將另行通知。

內地下月14場馬拉松

因賽事時間剛好在二十大結束之後，不少網民樂觀認為，內地防疫政策將在二十大後趨向開放。據匯總跑友賽事活動的「跑IN中國」網站顯示，內地各地11月計劃舉辦14場馬拉松比賽，包括廈門、杭州、長沙、重慶等地。截至昨日3場報名已經截止，11場正在進行；12月亦有兩場賽事正在接受報名。

（綜合報道）

（新冠疫情）