女籃主將缺陣世盃遭「網暴」 微博籲文明發言

高燒無緣決賽 網民批「逃兵」

據「微博管理員」帳號發布的微博社區公告稱，近日在女籃世界盃決賽中，中國隊奪得亞軍佳績，這是女籃榮耀的延續，更是國人的驕傲。但站方發現，在廣大網友紛紛為女籃健兒們的努力拼搏點讚喝彩時，有極個別網友因不滿賽果，對女籃運動員進行言語冒犯和詆譭。

中國女籃上周六（10月1日）在女籃世界盃獲得亞軍。這是中國隊第二次獲得女籃世界盃亞軍，上次是在1994年女籃世錦賽。女籃主將李夢在中國隊奪銀後曾在微博發文說，「我們拿到世界盃銀牌了！時隔多年，能重新站上世界舞台的領獎台，是一份成績，更是新的動力！」不過，因發高燒沒能出戰半決賽和決賽的李夢卻被部分網民質疑「邀功」，甚至還有人認為李夢是「逃兵」。

微博删60帖 29帳號禁言

站方根據《微博社區公約》等相關規定，從1.3萬條相關評論中，排查到違規內容60條並予以清理，對「@唐三藏師弟 」、「@甲殼蟲船長」、「@有生之年一定能看到哈登奪冠」等29個帳號予以禁言90天至永久禁言。

微博官方稱，站方呼籲廣大網民尊重每一位付出汗水和努力的運動員，理性討論、文明發言。同時，站方也將加大對相關違規行為的排查處置力度，與大家一道維護和諧友善的社區生態環境。如發現相關違規內容，可通過前台投訴入口或聯繫「微博管理員」的方式舉報，站方將及時處置。