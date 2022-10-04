網傳江澤民慶生照 習近平李克強花籃入鏡

從網傳圖片可見，江澤民與夫人王冶坪端坐藤椅上，他略為清減，但精神氣色尚好，後方擺放國家主席習近平、彭麗媛夫婦及國務院總理李克強、程虹夫婦送贈的花籃，紅色緞帶上寫着「祝江主席生日快樂」的金色字樣。

今年8月17日是江澤民96歲生日。另一張流出的照片則是室內佈置了紅色壁板，上有金黃色「壽」字，前方桌子上放置壽桃、蛋糕和禮品，該三層大蛋糕的上方有「96」字樣裝飾，估計是代指96歲；兩旁有4個花籃，敬贈方還有上海市委市政府、中共中央辦公廳及「全體醫護和工作人員」等單位。但此照緞帶字體與前照不一致，有人懷疑非同期拍攝。

江澤民是江蘇揚州人，曾任上海市長、市委書記，過往有報道稱他退休後長期在上海養老。其長子江綿恆目前是上海科技大學校長，近期一直在上海。

外界關注會否亮相二十大

按慣例，退休領導人若健康狀况許可，會受邀出席黨代會的開閉幕式，以顯示團結和諧的黨內局面。5年前十九大開幕時，江澤民、胡錦濤等一衆元老幾乎悉數列席大會，外界關注今年大會主席台有多少在世元老亮相。

江澤民的健康狀况一直是海內外輿論關注熱點，他2019年7月29日曾到八寶山革命公墓送別病逝的「老搭檔」、前總理李鵬，同年10月1日出席國慶70周年閱兵禮。去年7月1日中共建黨百年大慶，包括胡錦濤、宋平等元老大多現身天安門城樓，江澤民則缺席。

由於中共政治體制的特殊性，外界經常會視不同元老代表某派勢力，因此元老在大會前夕「露臉」通常被賦予某種解讀。上月社交媒體流傳，105歲高齡的中共元老宋平以視像方式出席一個助學幫老表彰大會，發言時稱「改革開放是中國發展必由之路」，引發聯想。

明報記者

（中共二十大）