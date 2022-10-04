德訪團：倘台受武力威脅 我們會站出來 跨黨議員赴台 蔡英文感謝就大陸軍演發聲

此行為威爾施第5次訪台，這也是2019年後，再度有德國訪問團赴台，7名訪團成員分別來自社會民主黨（SPD）、綠黨（Greens）、自由民主黨（FDP）、基民盟/基社盟聯盟（CDU/CSU）、另類選擇黨（AfD）以及左翼黨（Die Linke），涵蓋朝野6個政黨。

綜合中央社、「中時新聞」等台媒報道，蔡英文昨日在總統府接見德國國會友台小組訪團時表示，這是全球新冠疫情爆發以來首度有德國國會訪團來台，而且由跨黨派的國會議員組成，格外具有意義。

蔡：共同捍衛民主自由價值

蔡英文提到，今年8月大陸透過長時間的軍演，企圖干擾既有的區域秩序，德國作為今年度的七國集團（G7）輪任主席國，在解放軍軍演期間發表外長聯合聲明，表達維持台海和平的重要性；今年德國國會亦首度通過支持台灣，以觀察員身分加入世衛大會。對於德國對台灣的堅定支持，她代表所有台灣人民表達最深的感謝。

蔡英文指出，台灣與德國不只是共享民主自由價值的重要伙伴，雙方在各領域也有深厚的合作關係；這幾年來簽署多項合作協議，包括能源轉型、金融監理等不同領域。她強調，要共同捍衛民主自由價值的堅定防線，並期待和德國繼續加深各領域的合作，共同實現正義、和平及生態永續等重要價值。

友台小組稱加強外交關係重要

威爾施則表示，台灣經濟在全世界是有目共睹，台灣不僅是德國在亞洲重要的貿易伙伴，如果沒有台灣的半導體產業，全球的工業可能會遭遇到很大問題。他說，德國國會也很認同彼此雙邊的合作交流，特別是對外交關係的加強，認為此舉非常重要。

此外，威爾施認為，台灣人應該對台灣的民主發展感到很驕傲。民主能夠發揮作用，特別是台灣的民主發展，在亞洲具有非常重要的意義。台灣在經濟成功的同時，展現了民主及自由的生活方式。威爾施還將台海局勢和俄烏戰爭作比較，他指出，德國國會也在不同文件跟不同的討論中提到，如果台灣受到武力威脅，「我們也會勇敢地站出來協助台灣、支援台灣」。

據「美國之音」報道，今年以來已有法國、瑞典、波蘭等12個歐洲國家代表團訪台。而美國眾院議長佩洛西8月初訪台後，更掀起國際政壇訪台潮，日本、危地馬拉、帕勞、圖瓦盧等國的訪客也一再登陸台灣，表達對台灣的支持。