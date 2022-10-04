內升公安局長破慣例 王小洪典型實幹派

王小洪今年65歲。1979年12月，王進入福建閩侯縣公安局工作，自此與警察這一職業結緣。1993年，從閩侯縣公安局長調任福州市公安局副局長後，王小洪與時任福州市委書記習近平產生交集。當年一名熟悉福建官場的已退休官員向本報稱，習王二人在福州合作無間。經過大約10年地方工作和鍛煉，王小洪於2002年升任福建省公安廳副廳長。《環球人物》曾引述福建公安系統人士稱，「王小洪是典型的實幹派，不僅群眾口碑好，也深得省領導的賞識和信任，仕途走得也非常穩健」。

警界任職43年 查處河南鄭州夜總會揚名

福建公安系統內，王小洪的業務能力廣受肯定。1996年內地第二次「嚴打」，時任福州市公安局副局長的王小洪，督導並偵破當年福州市最嚴重的暴力搶劫案。2001年，他任漳州市公安局長時，曾以調動異地警力的方式，搗毁漳州薌城區一個惡勢力團伙。

而王小洪真正在全國範圍揚名，是2013年調任河南省公安廳長後，查處鄭州「皇家一號」夜總會，當地有公安部門高層其後受查。當時有消息向本報透露，王小洪接任北京市公安局長的呼聲最高。在河南一年多後，王於2015年調任北京市副市長兼公安局長。

王小洪2016年出任公安部副部長，2018年升任常務副部長，2021年11月出任公安部黨委書記。今年6月王正式「坐正」，兼任中央政法委副書記，打破近數十年公安部長由地方大員升任的慣例，成為1998年以來首名警察出身、內部提拔的公安部長，改變了「地方諸侯掌公安部」的多年傳統。

今年8月24日，王小洪主持召開公安部黨委會議，強調警察隊伍堅定不移忠誠核心、擁護核心、跟隨核心、捍衛核心，在任何時候任何情况下都堅決聽從習近平總書記命令、服從黨中央指揮。

在中國，軍隊被稱為「槍桿子」，文宣是「筆桿子」，以公安為首的政法系統則稱「刀把子」。中央政法委書記為政治局委員，屬副國級。對於王小洪出任公安部長和中央政法委副書記，京城消息人士指，王的職位安排，已為其全面執掌「刀把子」做好準備，他被視為接替郭聲琨，出任中央政法委書記的理想人選。

（中共二十大 倒數12天）