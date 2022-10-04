伴習左右 掌發改委 何立峰力推一帶一路

今年8月，何立峰發表逾5000字文章〈習近平經濟思想引領新時代新征程經濟工作〉，稱習經濟思想深刻總結中國經濟發展的實踐經驗，系統回答了中國經濟發展怎麼看、怎麼幹等一系列重大問題，為做好新時代新征程經濟工作指明了正確方向、提供了根本遵循。

與習福建共事17載 罕有三經濟重鎮當一把手

生於1955年2月的廣東興寧人何立峰，約有17年時間在福建與習近平共事。何立峰1980年代歷任廈門市政府辦公室副主任、廈門市財政局長；當時習近平曾任廈門市委常委、副市長。1995至2000年，何立峰先後擔任泉州市委副書記及書記。

2000年代初，習近平調任浙江省委副書記、代省長；何立峰擔任福建省委常委、福州市委書記，其後擔任廈門市委書記。《新京報》曾稱，泉州、福州、廈門三地是福建的經濟重鎮，三市的經濟總量佔福建全省約70%；何立峰在這3個城市都當過一把手，仕途經歷少有先例。

習近平進入中央後，何立峰在2009年任天津市委副書記，濱海新區工委書記、管委會主任。至2013年，何立峰已屆58歲，按正部級的最高任職年限65歲、副省部級及以下的任職年限60歲的要求，愈接近60歲，被提拔的可能就愈小。但就在那年，何立峰當選為正部級的天津市政協主席，使他的退休年齡延後5年。

2014年6月，何立峰獲調進京，出任國家發改委副主任，分管地區經濟司、西部開發司、東北等老工業基地振興司、人事司等發改委部門；同時也是國家三大戰略之二「一帶一路」和「京津冀協同發展」的主要跟進者。2017年2月，何立峰升任國家發改委主任。

進入2018年，何立峰的政治生命又迎來一次重大轉變。當年3月何立峰當選全國政協副主席，晉升副國級，同月又連任國家發改委主任。根據七（67歲）上八（68歲）下的慣例，時年63歲的何立峰的退休限制料將延遲至70歲後。這也使何立峰走進了二十大的入局門檻。

現年67歲的何立峰，年紀甚至比政治局常委李克強、汪洋和王滬寧都大。他被認為仕途履歷豐富，有豐富經濟開發區建設經驗、地方執政經驗、重大國家戰略推進經驗。

（中共二十大 倒數12天）