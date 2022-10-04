擔「富民興疆」重任 馬興瑞重效率懂經濟

2020年9月，中共總書記習近平在第三次中央新疆工作座談會上，在原有的「依法治疆、團結穩疆、長期建疆」基礎上，增加了「富民興疆」和「文化潤疆」兩個新要求。「富民興疆」其中一個面向，是推進絲綢之路經濟帶，打造內陸開放和沿邊開放的高地。去年12月，新疆「一把手」換上了來自經濟強省廣東的馬興瑞。

軍工出身 曾任廣東省長推灣區建設

這名63歲的軍工系官員，祖籍山東鄆城。馬早年長期在教育院校、科技系統工作，2007年任中國航天科技集團總經理，執掌中國航天業。2012年十八大後，馬在翌年3月出任工業和信息化部副部長，8個月後南下廣東，任省委副書記。

2015年，馬兼任深圳市委書記，是深圳市11任書記以來首次由中央委員出任；2017年接替朱小丹任廣東省長，成為深圳歷任市委書記出任粵省長首人。在粵期間，馬積極支持省內重大工程，包括推進深港合作及大灣區建設、廣東省數碼建設等。

到任新疆後，馬興瑞提出「決不讓來之不易的穩定形勢發生逆轉」、依法治疆，同時也要「以改革發展穩定新成效造福各族人民」、「紮實辦好民生實事，穩步推進共同富裕」，今年3月與11家央企簽署6000億人民幣合作協議，在多個場合又要求各地着力打造市場化、法治化、國際化的營商環境。馬興瑞亦延續其一貫實幹的作風，頻繁走訪各地調研，召開多場座談會，不到兩個月訪遍了自治區內14個地州市。

不同於過去數年的高壓反恐，新疆的社會氣氛開始變化。據知情者稱，馬赴新疆後數日，就指着檢查站關卡說：「明天就給我撤了！」上任不久，馬亦拍板恢復當地幹部的「雙休日」，一些機關、單位調整實行多年的值班制度。

長期關注新疆問題的北京學者蔣兆勇對本報說，馬興瑞到新疆後，打通各個不利於經濟來往的環節。例如伊犁的邊境口岸過去一天才通七八輛車，「半天都清不了關，貨物都在路上爛掉，哈薩克怨氣也大，後來溝通了一個管道，馬上任後一兩個星期就解決了」。蔣兆勇稱，馬興瑞屬學者型官員，相對務實，在當地口碑不錯，認為他重視效率，也較懂經濟，「做事比較具有現代意識，使用綜合手段和方法治理，而不是空頭政治或單一的反恐手段」。

（中共二十大 倒數12天）