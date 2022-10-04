18局委料輪替半數 3要員身繫經濟、安全、邊疆 馬興瑞、何立峰、王小洪深受倚重

第十九屆中共中央領導機構中，政治局委員共有25人。以職位計，政治局的基本格局除黨政軍最高領導人外，穩膽有黨務系統6人，即書記處常務書記、中紀委書記、中辦主任、中宣部長、中組部長、中央政法委書記，國務院正副總理5人，地方書記6人，全國人大正副委員長共兩人，軍委副主席兩人，全國政協主席一人。剩下的兩個名額，本屆是中紀委副書記兼國家監委主任，以及中央外事辦主任，以往有國家副主席、全國政協副主席、中央政策研究室主任等備選。

在政治局中，除7名常委外，其他委員有18人。依照慣例，每屆中共黨代會都有新老局委輪替。按「七上八下」慣例，預料現任18名委員會有約一半離任。

中央政法委副書記兼公安部長王小洪、全國政協副主席兼國家發改委主任何立峰和新疆書記馬興瑞，是身繫經濟、安全和邊疆等關係國家穩定安危重臣，有能力輔助最高層應對國家發展所面臨嚴峻複雜形勢，3人仕途發展備受關注。

明報記者

（中共二十大 倒數12天）

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