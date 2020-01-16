尼日利亞：考慮購中國產C919大型客機

路透社引述西里卡（Hadi Sirika）報道，尼日利亞航空將用空客和波音飛機，但也願考慮中國國產C919大型客機，以充實該國一家新成立航空公司的客機規模，該航企預計將在2025年左右把客機規模擴至30架。他說，「我們此前沒有考慮過C919，但如果它和其他飛機一樣好，為什麼不呢？」

報道指出，C919將在單通道機型上同空客和波音展開一番競爭，但要打破這兩大航空巨頭的壟斷仍需時日。內地「觀察者網」報道，多名國內民航領域專家表示，C919客機通過了各項考核檢測，是一款安全環保的機型。此外，向海外出口並非當務之急，國內的廣闊市場已足以讓C919先「大顯身手」一番。

西里卡另表示，作為2015年競選時的承諾之一，尼日利亞總統布哈里曾表示要為本國創建一家全新的航空公司。在談到中國與尼日利亞兩國關係時，西里卡說，「中國和尼日利亞有着非常友好和互利的關係。」

C919大型客機剛在9月29日完成全部適航審定工作，獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。