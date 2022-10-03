酷熱多地「一夜入冬」 最高跌18℃

入秋後發寒潮警報 近10年最早

據「中國天氣網」消息，10月2日至3日，在副熱帶高壓強勢掌控下，南方高溫持續發展，河南南部、安徽、浙江中西部、福建西部、江西、湖南中北部、湖北中東部等地出現35到37℃高溫天氣，局地達40℃。高溫天氣堪比盛夏，中央氣象台針對這輪高溫天氣從9月30日晚起發布高溫黃色預警，昨日繼續發布，10月有如此大範圍高溫為同期少見。

合肥武漢南京打破10月最高溫

南方這輪高溫中，合肥、武漢、南京、杭州、南昌都將打破當地10月歷史最高紀錄，其中南京還是10月首次出現高溫。長江中下游地區不光白天熱力十足，早晚也是熱氣騰騰，多地最低氣溫將達26℃以上。

同時，一股強冷空氣正在影響內地，中央氣象台昨日上午發布寒潮藍色預警，到傍晚起內地大部分地區氣溫將下降8到12℃，最近酷熱的河南、湖北、安徽等部分地區，氣溫更將直降18℃以上。今日起江南及其以北大部地區氣溫將會陸續降到近期低點，降溫後暖熱將被寒涼取代。而處於副熱帶高壓邊緣的華北、黃淮等地，今日雨勢強勁。