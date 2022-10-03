中央黨校促建對外傳播話語體系

創中華文明與中國道路研究中心

「觀察者網」報道，文化強國高端論壇9月24日在北京舉行。論壇宣布中央黨校「中華文明與中國道路研究中心」、「國際傳播研究中心」正式成立，並以「中國道路的文明根源與話語傳播」為主題，探討中國道路的文明根源，構建融通中外的中國話語和中國敘事體系，提升國際傳播能力。

謝春濤出席會議並致辭，他介紹了成立兩個研究中心並舉辦文化強國論壇的背景。他指出，為學習貫徹中共總書記習近平關於馬克思主義中國化的「兩個結合」（即把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合」)、中華文明與中國道路以及加強與改進國際傳播工作系列重要講話精神，中央黨校決定成立中華文明與中國道路研究中心、國際傳播研究中心，掛靠在文史教研部，組織全校跨部門力量加強研究，同時加強與國內外學術交流。

稱要錘煉一批思想性學術通才

他結合本屆論壇主題，對新成立的兩個中心提出具體工作要求，首先要立足中華文明深化中國道路的學理研究，加快構建中國話語和中國敘事體系；第二要加快建構對外傳播話語體系，把中國道路貫通於故事之中，講好中國故事，提升國際話語權；第三，要錘煉一批思想性學術通才，形成一支具有跨學科、跨文明交流能力的人才隊伍。

中央黨校教育長兼文史部主任李文堂指出，近年的一系列國際對抗與衝突，突顯了話語權的重要性。他說，中國道路的一些原創性概念提出來，得到廣泛傳播，但學術話語建構尚未完成，這不僅僅是一個黨的理論建設問題，更是文化領導權問題。他表示，只有產生一大批有思想的學者、記者、教育家、藝術家、外交官、翻譯家等，中國才可能掌握與傳播自己的知識體系、話語體系。