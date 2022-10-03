劉強東性侵案和解 雙方稱消除誤會 「為免進一步訴訟傷害」 劉謝妻子寬容陪伴

指「偶然事件造成的誤會」

據「界面新聞」報道，聲明稱，劉強東先生和劉婧堯（曾譯為劉靜瑤）女士於2018年在美國明尼蘇達的一次偶然事件所造成的誤會，佔用了大量社會資源，也給彼此的家庭造成深重困擾。為了避免進一步的訴訟傷害，雙方決定消除誤會，達成和解，為這次事件畫上句號。除以上聲明，劉婧堯女士及其代表和律師不再發表任何評論，雙方也不會出具其它的聯合聲明。

此前，原被告雙方曾經過兩天時間選定陪審團，劉強東全程在場，其妻章澤天也一直在旁聽席上。該案件原定於10月3日在明尼蘇達州開庭審理。

妻：人生總有風雨，但時間永遠向前

劉強東昨還發表聲明說，「糾葛四年的事情，今天終於結束了！再次對被這件事困擾的所有人尤其是我的妻子表示歉意。在這裏，我要特別感謝妻子的寬容、支持和陪伴！沒有她，我無法堅持到今天！時間永遠向前，我希望我的生活和工作能夠盡快恢復正常。我們也即將迎來新的小生命，我會更加珍惜、守護好這個家庭。祝福所有人明天會更好！」章澤天隨後也在朋友圈發文回應稱，「人生總有風雨，但時間永遠向前。」

回顧事件經過，事發於2018年8月底，劉強東前往美國明尼蘇達州，參加清華大學和美國明尼蘇達州大學卡爾森管理學院合辦的工商管理博士項目課程。8月30日，劉強東和劉婧堯在聚餐後發生性關係。31日深夜，劉婧堯報警並指控劉強東強暴她，隨後劉強東以「涉嫌一級強姦罪」被捕，並於次日下午被釋放。

同年12月21日，明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室發布通告稱，認定劉強東涉嫌性侵的案件存在嚴重的證據問題，檢方決定不起訴劉強東。但4個月後，劉婧堯向明尼蘇達地方法院提起民事訴訟，將劉強東及京東集團列為被告，涉及意圖傷害和毆打、非法限制自由、性侵和毆擊等6項罪名，並索賠逾5萬美元（約39萬港元）。劉強東方則堅持兩人是在雙方都同意的情况下發生性關係。之後，此案在過去三年一直在審理，於昨日以「和解」告終。

劉強東涉嫌性侵一案，在內地曾引起強烈關注，在「百度百科」中有專門詞條「劉強東明尼蘇達州事件」。內地支持#MeToo反性騷擾運動人士近年屢在網上討論此事。劉強東的個人形象，亦因而受到衝擊。事件發生後，劉強東以「個人原因」為由，在2019年請辭第13屆全國政協委員。