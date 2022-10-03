「大內總管」丁薛祥講胸為帥謀 重慶書記陳敏爾重知行合一

丁現任中辦習辦主任

1962年出生、現年60歲的丁薛祥是江蘇南通人，臨近40歲才步入政壇。2007年，丁薛祥任中共上海市委常委、秘書長，晉升副部級，成為時任上海市委書記習近平的「大秘」。該年5月，習近平在市委常委見面會上，向在場媒體介紹丁稱：「他是一位年輕人，60年代以後出生的。」

中共中央辦公廳秘書局主管的《秘書工作》雜誌，於2008年6月刊登丁薛祥介紹做秘書心得的文章，他說：「『國之興廢，在於政事；政事得失，由乎輔政。』黨委辦公廳（室）作為黨委的『智庫』和領導的『智囊』，搞好參謀服務是第一位的任務。」丁薛祥認為，要把握黨委和領導意圖，要有「身在兵位、胸為帥謀」的意識，善於站在領導的角度去思考謀劃、搞好綜合協調，協調要「長袖善舞」。

丁陪習「吃包子」 十九大走向台前

上海的知情人士稱，丁薛祥工作風格踏實，辦事能力強，不搶風頭，頗得上級賞識。十八大後，丁奉調入京，2013年5月，他首次作為中央辦公廳副主任亮相，陪習考察天津；7月又以中辦副主任、總書記辦公室主任身分陪習考察湖北。當年12月28日，習近平到北京月壇北街慶豐包子舖吃午餐，丁亦陪同在側，這一畫面令人印象深刻。

十九大後，丁薛祥「走向台前」。新一輪機構改革中，中央直屬機關工委和中央國家機關工委職責整合。2018年3月21日，兩會結束翌日，中組部宣布，丁薛祥出任剛合併重組的中央和國家機關工作委員會首任書記。

作為習近平幕僚的核心人物，在憲法修正案通過後，2018年3月12日，丁率先在《人民日報》刊文，提到深化黨和國家機構改革，以及堅持和加強黨的全面領導，首要是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。而無論是習近平外訪還是到地方考察，幾乎「凡有習近平處，必見丁薛祥」；今年七一習近平來港，丁也隨行。京城消息人士稱，丁今後有機會更上層樓獨當一面。

陳曾報章開專欄 習寫「之江新語」

1960年出生、現年62歲的陳敏爾是浙江諸暨人，原紹興師範專科學校中文專業畢業，曾長期在浙江任職。1999年12月，時年39歲的陳敏爾調任《浙江日報》報業集團社長、黨委書記，當時該報開了個介紹區域經濟的專欄「錢江浪花」，陳敏爾曾署名「本報記者陳敏爾」撰寫過兩篇文章。後來，陳敏爾升任浙江省委宣傳部長；2002年，習近平由福建調任浙江省委書記，非常重視宣傳、特別是新聞輿論工作，曾以「哲欣」筆名（寓意「浙江創新」），在《浙江日報》撰寫專欄「之江新語」，在2003年2月25日至2007年3月25日間，寫過232篇文章。而寫專欄一事的主導者，就是陳敏爾。

陳現掌重慶 主政貴州推扶貧大數據

中共十八大之後，陳敏爾由浙江副省長任上，調任貴州副書記，是時任書記栗戰書的副手，後先後擔任省長、省委書記。主政貴州期間，陳敏爾推動扶貧和大數據落戶，被認為是其兩大政績。2017年7月，陳敏爾接替落馬的孫政才，擔任重慶市委書記，並在十九大時當選政治局委員。

今年8月，陳敏爾主持重慶市委專題學習會，強調要把擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」體現在崗位上、落實到行動中，堅持學思踐悟，注重知行合一，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，集中精力做好當前工作，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。作為局委中的60後，有消息稱他的仕途亦被看好。

明報記者

（中共二十大 倒數13天）