管三農扶貧 曾主政廣東 59歲現屆政治局最年輕

【明報專訊】胡春華是現屆25名政治局委員中最年輕的一人。回顧仕途，胡春華也一路跑在同齡幹部前面。他27歲任副廳、29歲任正廳、34歲升副部級。入藏是胡仕途起點，他和「團派」的交集也始於此地。1988至1992年胡春華擔任西藏團委副書記期間，西藏區委書記是此後擔任中共總書記的胡錦濤。1997年11月，34歲的胡被安排進入團中央任書記處書記兼全國青聯副主席。2001年胡春華返藏，官至區委常務副書記，2006年43歲出任共青團中央書記處第一書記，成為當時最年輕正部級官員之一；兩年後出任河北省長，是當時最年輕省長。
入藏仕途起點 與「團派」交集
除在西藏、河北工作過，胡春華2009年起主政內蒙古3年，2012年進入政治局，同年年底空降廣東任書記。在廣東4年多，廣東經濟改革成效明顯，2016年，廣東一般公共預算收入已突破1萬億元人民幣，連續第26年居各省之首。2018年3月，55歲的胡春華出任副總理，在4名副總理中排第三，主管三農、扶貧、商務、貿易工作，同時擔任中央農村工作領導小組組長。
今年7月27日，胡春華在《人民日報》刊登一篇談論習近平關於「三農」工作論述的長文，50多次提到習近平，高度讚揚習在農業政策上的領導力。8月上旬北戴河夏休結束後，胡春華頻繁露面，令外界猜測他仕途看好。
（中共二十大 倒數13天）
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