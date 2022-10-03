管三農扶貧 曾主政廣東 59歲現屆政治局最年輕

入藏仕途起點 與「團派」交集

除在西藏、河北工作過，胡春華2009年起主政內蒙古3年，2012年進入政治局，同年年底空降廣東任書記。在廣東4年多，廣東經濟改革成效明顯，2016年，廣東一般公共預算收入已突破1萬億元人民幣，連續第26年居各省之首。2018年3月，55歲的胡春華出任副總理，在4名副總理中排第三，主管三農、扶貧、商務、貿易工作，同時擔任中央農村工作領導小組組長。

今年7月27日，胡春華在《人民日報》刊登一篇談論習近平關於「三農」工作論述的長文，50多次提到習近平，高度讚揚習在農業政策上的領導力。8月上旬北戴河夏休結束後，胡春華頻繁露面，令外界猜測他仕途看好。

（中共二十大 倒數13天）