憾未見父最後一面 兄弟低調做文化工作

胡春華的兄弟都從事文化工作，弟弟在漁洋關鎮中學教書，曾是學校副校長。同父異母的大哥王永紅已是杖朝之年，做過民辦教師，又在縣文化館工作多年，退休後專心寫作，出版多部小說和文學評論集，是湖北省作家協會會員。

獲胡春華鼓勵 兄長家事融入小說

大哥2010年出版一部以父愛為主題的長篇小說中，以父親為原型，將早年家事融入其中，包括胡春華考上北大時，父親到電站背沙籌措路費的細節。小說出版後得到文化界捧場。

儘管書內未出現胡春華的名字，從大哥敘事中，仍可見胡對家人的影響。王永紅曾在訪問提到自己遲遲未動筆，「在外地工作的大弟弟」回家，不知是有意還是無意地說：「大哥，看來您的長篇小說是不會寫了哪，那您就好好安度晚年吧！」這「在我心裏掀起了波瀾……我暗下決心，一定要寫出父親，寫好父親，圓我長篇小說的寫作夢」。

胡春華乳名紅兵，與大哥相差21歲。書中提到，大弟弟的名字是「他上學時我給起的」，「那時言必講紅色……很多人起名不離『華』字」。貧寒家境令大弟弟自小懂事，四五歲時要幫父親割草挖田，但重視教育的父親不許，要求大弟弟好好讀書。在外工作後，大弟弟每一兩個月會寫信回家。

書中也記載一樁憾事。父親於2005年正月過世，為免影響大弟弟工作，父親不讓家人通知他。直到父親過身，大弟弟都不知情，未能見父親最後一面。當時胡春華是西藏區委常務副書記。

（中共二十大 倒數13天）