政治局最年輕3人 兩屆政治局「60後」 胡春華舊居成打卡位

明報記者 劉曉宇

1963年4月，胡春華生於湖北宜昌的五峰土家族自治縣馬岩墩村，1979年夏以全縣文科「狀元」考取了北京大學，成為五峰歷史上第一個考入北京大學的學生。

土家族村落出生 家鄉入北大首人

五峰位於鄂西山區，經濟落後，人均地區生產總值不足5萬元（人民幣，下同），曾是國家級貧困縣。舊時五峰縣城的行政中心位於自治縣中部的五峰鎮，從湖北宜昌市區一路西行近200公里才能抵達。去程途中，宜昌本地人、60多歲的司機張師傅表示，自己雖常常在宜昌周邊東奔西走，卻是第一次到五峰，「五峰和宜昌的聯繫不太緊密」。

2011年，五峰縣城遷至東側漁洋關鎮，正是胡春華家鄉所在鄉鎮。從宜昌出發，沿高速公路駕車個半小時可直達漁洋關。鎮上馬路和樓房簇新，街道上隨處可見茶莊、茶行招牌。宜昌本地人稱，這條路可以「一路直通胡春華家」，記者的車也很快平穩駛至馬岩墩村山腳。

舊宅樸素 兄長留居

胡家舊宅位於山腳路口向前百米處，青瓦白牆，門牌上寫着「三房坪村」。三房坪村是馬岩墩村和相鄰兩村合併而成。屋子建於河邊高地，為兩層雙併共堂屋。共堂屋是典型的中國農村兄弟共建住宅，兩側居室獨立，中間合用一個廳堂會客拜神。房屋外觀整潔素淨，右側為胡春華家，左側村民稱仍有其親戚居住。胡同父異母的大哥則住在共堂屋右側小院，從事文化工作的大哥將自家改為農家書屋，命名為「抱樸齋」。

胡宅門窗緊閉，僅貼了「福」、「順」字樣門花，院中樹上掛滿小紅燈籠。舊宅外觀新淨，可看出經過修繕，裝飾樸素，若沒有當地人指點，看不出與胡春華相關痕迹，而這裏又是一個低調的「打卡點」。

記者到訪時，正好有一名本地人帶外地朋友自駕到此停留，指引友人在胡宅前逐個擺拍留影。記者問這麼做為何，對方反問：「你不知道這是誰家嗎？」又慫恿記者也「趕緊合個照」。

馬岩墩村地勢多山，上山的砂石路僅能容納一架小汽車，曲折盤旋幾公里才到達山間平地，山坡上是層層茶田，山上村宅疏離，一戶戶相隔田地，村民農閒時互相串門，飲茶聊天。郭姓村民說，胡春華家曾在他家隔壁，後來才搬到山下。

村民稱原姓王 後隨母改姓胡

大山裏走出一名國家領導人，胡春華的名字也為村民津津樂道。村民說，胡母幾十年前花30元買下山腳這塊地，「原本是個茅房，當年他（胡春華）家裏連30塊錢都拿不出」，不知胡家是否因為重視子女教育，而花錢下山買地蓋房。

馬岩墩村周邊教育資源不發達，最近的一間小學位於山腳的三房坪村，中學位於鎮上，下山路程有10餘公里遠。「河北共產黨員網」關於胡春華的故事寫到，他自小懂事，初中離家8里路、高中離家13里路，為了減輕家人負擔，他都走讀，「腳板上的繭有銅錢厚，穿爛的草鞋有一大堆，中午經常靠紅薯充飢」。

提到其少年家事，郭姓村民表示，胡春華原本並不姓胡，而是隨父親姓王，家中有7個兄弟姐妹，他排行第四。他11歲那年，家中18歲的大姐因病去世，父親不忍母親傷心，遂讓他改隨母姓。胡春華的父親已經過世，母親在鎮上養老，身旁有兩個兒子照顧。

村民表示，胡春華近年很少回鄉，不過2019年5月，網上流傳一組胡春華回鄉探親的照片。胡春華在相中穿襯衣和運動鞋，與其母及父老鄉親在茶葉公司門口合影，又到母校探望老師與同學。

做了兩屆政治局委員的胡春華，一直被外界視為二十大入常的熱門人選，並有機會出任國務院總理或全國政協主席，最保底則是擔任第一副總理，相當於現在韓正的角色。有政治觀察人士分析，如果胡春華成為總理，至少能做滿兩屆，也可視為排除他在未來接任國家主席的可能。

（中共二十大 倒數13天）

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