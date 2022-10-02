新一代載人火箭研製達階段目標 引擎試驗成功 承擔未來登月行星探測任務

中國多地進行載人火箭研發實驗

北京航天試驗技術研究所公眾號昨日消息，9月30日，北京航天試驗技術研究所多個試驗工作並行推進，完成了以中國首台採用低壓火炬點火方式的上面級氫氧引擎、新一代載人運載火箭三級引擎、探測器軌控引擎為代表的點火試驗12次，高質量、高效率完成了各項航天重大工程保障任務。上面級通常為火箭第一級以上的部分，作用介於運載火箭和航天器之間，具有自主軌道機動能力，能滿足不同的發射任務需求，可將一個或多個載荷送入指定軌道，被形容為「太空巴士」或「太空擺渡車」。

新一代載人運載火箭是根據中國載人航天工程發展規劃，為發射中國的新一代載人飛船而全新研製的運載火箭。該火箭以最高安全標準設計，未來可用於載人月球探測，將快速推動中國運載火箭技術和進出太空能力的重大提升和跨越。據「快科技」，中國航天科技集團透露，中國目前正在研製新一代載人運載火箭、重型運載火箭，未來將承擔起載人登月、火星探測、木星探測、小行星探測等任務。其中新一代載人運載火箭將在2030年左右具備將中國人送上月球的能力。

近日中國多地都在進行載人火箭的研發實驗。《中國航天報》前日報道，中國新一代載人運載火箭二級引擎額定工况地面試車，9月28日在中國航天科技集團六院165所鳳州502台取得成功，為後續該型發動機長程及高模試驗奠定基礎。新華網亦報道，中國航天科技集團一院所屬702所近日完成中國新一代載人運載火箭多機並聯靜動聯合試驗，支撐了該型火箭研制順利轉入初樣研製階段，為新一代載人運載火箭採用多台大推力發動機並聯技術奠定基礎。

載人登月火箭下月亮相珠海航展

除了載人火箭的研發，澎湃新聞早前稱，在下月8日至13日於廣東珠海國際航展中心舉辦的中國國際航空航天博覽會上，除了展出長征二號F運載火箭、長征五號B及重型運載火箭等常駐「明星」，還將首次展出新一代載人登月運載火箭。