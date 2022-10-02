新一代載人火箭研製達階段目標 引擎試驗成功 承擔未來登月行星探測任務

【明報專訊】中國新一代載人運載火箭研製再有新進展。北京航天試驗技術研究所前日（9月30日）在六號台進行了新一代載人運載火箭三級氫氧引擎首台引擎三次整機地面長程試驗，並取得成功，標誌着該引擎具備轉入初樣研製階段的條件。而新一代載人登月運載火箭，下月將亮相珠海航展。
中國多地進行載人火箭研發實驗
北京航天試驗技術研究所公眾號昨日消息，9月30日，北京航天試驗技術研究所多個試驗工作並行推進，完成了以中國首台採用低壓火炬點火方式的上面級氫氧引擎、新一代載人運載火箭三級引擎、探測器軌控引擎為代表的點火試驗12次，高質量、高效率完成了各項航天重大工程保障任務。上面級通常為火箭第一級以上的部分，作用介於運載火箭和航天器之間，具有自主軌道機動能力，能滿足不同的發射任務需求，可將一個或多個載荷送入指定軌道，被形容為「太空巴士」或「太空擺渡車」。
新一代載人運載火箭是根據中國載人航天工程發展規劃，為發射中國的新一代載人飛船而全新研製的運載火箭。該火箭以最高安全標準設計，未來可用於載人月球探測，將快速推動中國運載火箭技術和進出太空能力的重大提升和跨越。據「快科技」，中國航天科技集團透露，中國目前正在研製新一代載人運載火箭、重型運載火箭，未來將承擔起載人登月、火星探測、木星探測、小行星探測等任務。其中新一代載人運載火箭將在2030年左右具備將中國人送上月球的能力。
近日中國多地都在進行載人火箭的研發實驗。《中國航天報》前日報道，中國新一代載人運載火箭二級引擎額定工况地面試車，9月28日在中國航天科技集團六院165所鳳州502台取得成功，為後續該型發動機長程及高模試驗奠定基礎。新華網亦報道，中國航天科技集團一院所屬702所近日完成中國新一代載人運載火箭多機並聯靜動聯合試驗，支撐了該型火箭研制順利轉入初樣研製階段，為新一代載人運載火箭採用多台大推力發動機並聯技術奠定基礎。
載人登月火箭下月亮相珠海航展
除了載人火箭的研發，澎湃新聞早前稱，在下月8日至13日於廣東珠海國際航展中心舉辦的中國國際航空航天博覽會上，除了展出長征二號F運載火箭、長征五號B及重型運載火箭等常駐「明星」，還將首次展出新一代載人登月運載火箭。