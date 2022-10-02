多國電賀國慶 布林肯：歡迎中美多領域續合作

美國國務院官網9月30日刊登布林肯的聲明。聲明中寫道：「值此中華人民共和國第73個國慶日之際，我謹代表美利堅合眾國向中國人民表示祝賀。」聲明還表示，「今天，美國正與國際社會合作應對當今世界面臨的巨大問題，我們對與中華人民共和國在衛生、氣候變化、禁毒領域，以及其他我們兩國存在利益交匯的領域展開合作表示歡迎」。聲明最後說，「我們希望中國人民在未來一年裏和平、幸福」。

美方發聲明祝賀中國國慶已是慣例。布林肯去年聲明稱：「在中華人民共和國10月1日慶祝國慶之際，我謹代表美利堅合眾國向中國人民表示祝賀。美國尋求合作解決我們共同面臨的挑戰，我們祝願中國人民在未來一年和平、幸福和繁榮。」今年的聲明多了有關多領域合作的表述。美眾議長佩洛西8月訪台後，中國提出8項反制，其中包括暫停非法移民遣返和禁毒合作等。

金正恩：二十大將成新里程碑

普京：同建更民主公正世界秩序

央視新聞報道，聯合國秘書長古特雷斯及多國領導人和政府官員通過央視鏡頭向中國人民表示節日祝賀。古特雷斯稱向中國人民表達祝賀，並將最好的祝願送給中國和中國人民。伊朗總統萊希則表示，期待中國人民能保持創造力以及持續的奉獻精神，正是這些寶貴的品質，讓中國成了全球最主要的政治與經濟強國之一，在全球範圍內擁有強大的影響力。

俄羅斯、越南、古巴、朝鮮等國也發來賀電，其中朝鮮最高領導人金正恩昨在賀電稱，朝鮮堅定不移地支持中國共產黨、政府和人民為「捍衛國家主權、維護領土完整、實現統一進行的正義鬥爭」。金正恩又稱，中共二十大將成為中國社會主義建設事業新的里程碑，堅信有習近平的領導，有緊密團結在黨周圍的中國人民，中華民族復興之夢必將實現。俄羅斯總統普京在中華人民共和國成立73周年之際，向中國國家主席習近平表示祝賀。

俄總統普京則在賀電中表示，俄中關係正本着全面伙伴關係和戰略合作的精神蓬勃發展；儘管國際形勢艱難，但俄中正在各個領域成功合作，共同努力建立更加民主和公正的世界秩序，應對當前的威脅和挑戰。