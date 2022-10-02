澳門十一黃金周遊客「多了」 店家：僅好過無

9月30日約3萬人次入境

據澳門旅遊局數據，9月30日錄得3.08萬人次入境，是自6月3日訪澳旅客錄得3.3萬人次後，再次重上單日客流過3萬水平，亦符合澳門業界對黃金周平均3萬訪客的預期；而在剛過去的一周（9月23日至29日）則錄得15.85萬旅客人次，日均約2.3萬人次，按周升8.1%。

昨是黃金周首日，隨着內地遊客陸續抵達，澳門街頭可見拖着行李的旅客有所增加，中午時分在議事亭前地的噴水池也有兩三遊客拍照留念，沿路走上大三巴，部分藥店、化妝品店及手信店都有遊客在購物，但總體數量不算多，街道沒有昔日般水泄不通，店舖內也沒人頭湧湧，大三巴階梯上更不見密密麻麻的人潮。

寄望11月開放旅行團

有手信店員工表示，昨日「確實多了人，生意也較之前好了兩成」，但強調只是對比最差之時，如以疫前正常情况，這種人流「連平日都不如」，現在只能算「好過冇」。有的士司機亦指出，昨日上午來往澳門及氹仔接客，生意「是這兩年假期算比較好了」，他亦希望會有更多旅客訪澳。而無論是店員還是的士司機，都表示最希望是再快點放寬檢疫措施，並寄望11月開放內地團會令旅客增多，帶動經濟復蘇。

然而昨日下午澳門不時下陣雨，也影響到旅客逛街購物。與妻兒3人遊澳的福建旅客趙先生表示，有兩年沒外遊，到澳門不用隔離，便和家人來玩3天。他說街上人流沒想像中多，原本打算去其他景點看看，但因為下雨，決定回酒店的商場逛。

就進一步放寬檢疫，澳門特首賀一誠昨在國慶酒會後表示，一直爭取珠澳通關核檢有效期放寬至72小時（現為48小時），但需體諒珠海的壓力，如爭取到會公布。港澳通關方面，賀一誠說因為澳門需與內地保持免隔離通關，所以香港往澳門就無法免除隔離，希望內地放寬現行的7+3政策後，澳門亦會與香港同步。

明報記者 陳子凌