即興度假成內地長假出遊新趨勢 防疫常態化 民眾多揀本地休閒省內短途遊

因疫情關係，內地多地此前建議民眾就地過節，本地休閒、省內短途遊成為假期主流。防疫常態化下，超過五成民眾在黃金周期間選擇在出遊前3天內，甚至是當天才臨時制訂計劃。美團發布用戶十一出遊調研報告指，基於「臨時決策、本地探索、小眾玩法」等特徵下，「即興度假」將成假期新趨勢。七成用戶表示，今年十一長假將選擇省內、市內遊。打卡景點樂園、泡酒店宅民宿、吃喝玩樂探店，成為受訪用戶「即興度假」的主流選擇。用戶出行決策時間明顯縮短，長假出遊「臨時化」愈發明顯。早前五一假期時，提前3天內產生的訂單同比增長約20％，當天預訂訂單則佔比最高，十一出遊「臨時決策」特徵將延續。

酒店價漲 年輕人成消費主力

對於十一出遊趨勢，網絡票務平台攜程旗下的攜程研究院亦有分析師表示，積累的旅遊需求並未消散，目前短程高頻、周邊深度遊和品質遊仍是趨勢，高檔酒店、鄉村旅遊有望保持較大增長，旅遊者的年齡趨於年輕化。

美團調研顯示，十一假期前一周，本地遊、周邊遊等關鍵字搜索量暴漲440％。北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。大城市仍是今年十一的旅遊熱門地，不少城市周邊度假酒店預定價格明顯上漲。中新網報道，以「一價全包」著稱的Club Med Joyview北京延慶度假村，平時一晚收費不足2000元（人民幣，下同），訂6日僅3888元；但十一前5日已無房，該酒店客服表示，6日至8日兩晚最低要5776元。

傳統度假酒店十一假期漲幅亦較大。攜程9月29日報價顯示，較平日數百元一晚房價，北京靜之湖度假酒店今天（2日）房價達5118元。攜程數據顯示，今年十一假期，北上廣酒店預訂均價，同比分別漲21%、11%和1%。

攜程發布的2022年國慶預測報告顯示，80後、90後是十一酒店消費主力，年輕遊客假期休閒方式趨個性化和多元化，多選擇電競酒店、網紅酒店或野外露營等。截至9月18日，電競、網紅、露營主題酒店十一訂單量佔比，較2021年分別漲50%、15%、10%。

郊區景點空前優惠吸客

與大城市、酒店遊受追捧形成對照的，是傳統自然旅遊景區的市場縮小和競爭加劇。《中國新聞周刊》報道，湖南張家界大峽谷、福建武夷山、山東嶗山等景區近期已發布對全國遊客免門票政策，且持續到年底。多名景區負責人稱，與往年相比今年優惠政策「前所未有」，由於業績慘淡，不得不採用免門票的方式來擴大市場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676